Salute e prevenzione

Giornata nazionale del Sì alla donazione

Giornata Nazionale del Si alla donazione
di Redazione   
Gio 25 Set 2025 12:33 ~ ultimo agg. 17:57
Si avvicina la Giornata nazionale del Sì alla donazione 2025, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. In tutta Italia ed anche nel nostro territorio i volontari di AIDO saranno presenti nelle piazze con stand informativi e iniziative di ogni tipo finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Migliaia gli appuntamenti previsti: infopoint, convegni, spettacoli, eventi sportivi, mostre, momenti di preghiera e tanto altro ancora. “Anche quest’anno AIDO scende in piazza in tutta Italia, con migliaia di volontari, per promuovere la cultura del dono e il Sì alle  donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto”, affermano da AIDO che sottolineano: “Il 2024 è stato un anno eccezionale per numero di donazioni e trapianti, trainato, probabilmente, anche dalle celebrazioni del cinquantesimo della nostra associazione. Il 2025 si sta confermando anche se su dati più bassi: dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo affinché sempre più persone possano ricevere il trapianto, che per loro è l’ultima possibilità di cura. La lista d’attesa è di 8 mila persone in tutta Italia e noi vorremmo che nessuna dovesse mancare in attesa dell’organo necessario. Sì, dunque, alla donazione, che è un atto di coraggio, di speranza e di vita”.

