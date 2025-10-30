  
Indietro
menu
menu

il giovedì dalle 21, canale 18

Al via su IcaroTV la serata Icaroteche. Si parte con 'I nuovi santi' di Bedetti

In foto: dal video "I nuovi santi"
dal video
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 30 Ott 2025 19:08 ~ ultimo agg. 31 Ott 11:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Debutta questa sera, giovedì 30 ottobre, alle 21 su IcaroTV un nuovo format dedicato a IcaroTeche, il primo archivio digitale della Romagna. Un format in tre parti: si parte con IcaroTeche Talk, trasmissione condotta da Maurizio Ceccarini con ospiti in studio: si parte con Gianmarco Bedetti che presenta il video "I nuovi santi" realizzato nel 1967 dal padre, il giornalista Romano Bedetti pioniere delle produzioni audiovisive e della tv a Rimini. I "nuovi santi" è un viaggio tra i giovani beat della provincia romagnola che all'epoca ricevette diversi riconoscimenti.

La seconda parte, IcaroTeche Rewind, racconta il "come eravamo" con immagini d'annata e spezzoni di trasmissioni storiche che raccontano la Romagna e le sue tradizioni. 

La terza parte, IcaroTeche Tag, è un collage di immagini intorno a una parola chiave in ogni puntata diversa.

Altre notizie
Operazione Cagliostro
Operazione Cagliostro

Maxi truffa nel fotovoltaico da 80 milioni. Coinvolto anche il riminese
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Calcio Serie C

Ecco qual è il gruppo che sta trattando l’acquisto del Rimini F.C.
di Roberto Bonfantini
la locandina
Il 24 luglio

Estate 2026. Il tour dei Negramaro in piazzale Roma a Riccione
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
Le parole in consiglio

Trattative per acquisto del Rimini. Il sindaco: l'amministratore non ne sa nulla
di Redazione
Louis Dassilva in mezzo ai suoi legali, Guidi e Fabbri (foto Migliorini)
omicidio paganelli

Attesa per il verdetto della Cassazione sulla possibile scarcerazione di Louis
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO