Un rinforzo dall'A1 per RivieraBanca Rimini: Luca Conti è biancorosso!

Un innesto dal piano superiore per il finale di stagione della Rivierabanca. Rinascita Basket Rimini è felice di comunicare – si legge in una nota – di aver raggiunto un accordo per il trasferimento in biancorosso di Luca Conti, esterno classe 2000 proveniente dalla Guerino Vanoli Cremona.

Esterno di 197 cm in grado di giocare sia da guardia sia da ala, Luca Conti è un giocatore di squadra, capace di mettersi al servizio dei compagni tanto in difesa, dove sfrutta la sua fisicità per eccellere, quanto in attacco, potendo finalizzare a canestro e realizzare dall’arco, e permetterà alla Rivierabanca di allungare le sue rotazioni in vista delle ultime giornate di regular season.

Nato a Trento il 20 dicembre 2000, inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Aquila Basket, facendo l’esordio in Serie A1 con la canotta della sua città natale nell’aprile del 2017 contro Brescia; aggregato stabilmente alla prima squadra bianconera, nella seconda parte della stagione 2018-19 è in prestito a Pesaro (dodici presenze nel massimo campionato), tornando nelle Marche l’anno successivo per disputare la stagione 2019-20 in Serie A2 con Montegranaro, realizzando 2,3 punti di media in 18 minuti a partita. Tornato alla base, gioca con la Dolomiti Energia fino all’estate 2024, dimostrando il suo valore nel sistema bianconero (1,6 punti di media in meno di 10’ a partita nel triennio trentino). Nella prima parte di questa stagione, Luca è alla Vanoli Cremona, con cui disputa 17 partite di Serie A1: in meno di 8’ ad uscita, mette a segno 1,4 punti di media con 1,3 rimbalzi.

Nel pedigree del nuovo acquisto biancorosso, anche le Nazionali giovanili: con gli Azzurri, Conti gioca fino all’Under 20, disputando gli Europei di categoria con le selezioni Under 16 e Under 18.

“Come società abbiamo sempre monitorato il mercato e quando si è presentata questa opportunità non abbiamo esitato nel coglierla – spiega il direttore tecnico biancorosso, Alessandro Bolognesi -. Luca è un giocatore che, per caratteristiche tecniche ed umane, può incastrarsi benissimo nelle nostre dinamiche di squadra: è grazie al gruppo che siamo nella nostra posizione di classifica e l’aggiunta di Conti ci permetterà di essere il più competitivi possibile in questo avvincente finale di campionato”.

I tifosi biancorossi potranno vederlo all’opera già nella partita con la Juvi Cremona, indossando la canotta numero 8 della Rivierabanca.