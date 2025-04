🔊 Ascolta audio

SAMMAURESE-SAN MARINO CALCIO 0-1

IL TABELLINO

SAMMAURESE: G. Pozzer, G. Masini, D. Bolognesi, E. Morri, R. Manuzzi, M. Ferrani, F. Nisi, S. Maltoni, M. Gallo, O. Gningue, M. Merlonghi. A disposizione: R. Ravaioli, E. Scanagatta, D. Sedioli, S. Papa, N. Ravaioli, D. Frosio, T. Bonandi, D. Mavanga, S. Misuraca. All: Protti.

SAN MARINO CALCIO: P. Branduani, G. Pericolini, A. Miglietta, S. Yakubiv, S. Pasa, M. Biguzzi, A. Toure, A. Arcopinto, A. Passewe, A. Muro, L. Giacomini. A disposizione: G. Pazzini, M. Astolfi, F. Bedei, D. Di Francesco, M. Gennari, A. Haruna, K. Manneh, F. Mezzasoma, R. Rota. All: Biagioni Oberdan

MARCATORI: A. Muro (S) al 47°.

ARBITRO: A. Artini

ASSISTENTI: S. Scipione, D. Eliso

CRONACA E COMMENTO

Battuta d’arresto pesante per la compagine giallorossa che perde in casa con il San Marino in uno scontro diretto per la salvezza. Partita tesa, poche azioni pericolose, un episodio la decide. Match molto combattuto a centrocampo, con poche occasioni da gol. In avvio di ripresa Pozzer respinge un tiro, il San Marino, col portiere a terra, mette in rete con Muro. I giallorossi alzano il ritmo e al 68′ Branduani si supera su un tiro di Manuzzi. Finale d’attacco per la truppa di Protti, ma senza esito.