'Pagine di legalità'. Al liceo Serpieri si parla di prevenzione della criminalità

Si è svolto al Liceo Serpieri di Rimini un evento nell’ambito del progetto “Pagine di Legalità, esempi di cittadinanza”, pensato per guidare gli studenti in un’analisi approfondita su come le mafie si siano infiltrate nell’economia e nella vita sociale di tutto il Paese, andando oltre le tradizionali regioni del Sud.

La manifestazione ha visto la partecipazione – in collegamento da Busto Arsizio – di Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di futuro e già Procuratore nazionale antimafia oltre che presidente del Senato, che – con il supporto di Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, autore, sceneggiatore, scrittore, regista, attore e conduttore televisivo e radiofonico) ha condiviso la sua esperienza e visione riguardo alla legalità e alla cittadinanza attiva con gli studenti e il personale scolastico.

L’evento è stato aperto con un’introduzione da parte del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholwaad, che ha sottolineato l’importanza della legalità e della partecipazione attiva dei giovani nella costruzione di una società migliore.



La Dirigente Scolastica del Liceo Serpieri, prof.ssa Francesca Tornatore, ha evidenziato il ruolo della scuola come luogo di formazione e crescita civica e ha invitato a pensare che le violenze non sono sempre lontane e non si compiono solo con le armi ma anche con le parole, pronunciate, scritte, e anche con i silenzi. Inoltre ha concluso invitando a non avere paura di trasformare il male in bene e ha aggiunto: “Bisogna curarle quando sono intere, non quando si rompono… le cose, le persone, le speranze…E noi la speranza non la perdiamo, e se continuiamo a costruire e siamo qui ora è proprio per questo. Grazie per tutto il bene che avete fatto e che potrete fare”.

Tra gli interventi, quello di Filippo Lorenzini, vice presidente della CIA Conad, che ha rimarcato l’impegno del mondo imprenditoriale nella promozione di valori etici e legali. Anche il signor Monari e la signora Quattrocchi, rappresentanti della Fondazione CIA Conad, hanno condiviso la loro visione su come le aziende possano contribuire a un futuro più giusto e trasparente.

Viola Del Magno, referente di Libera Rimini, ha infine portato la sua testimonianza sul lavoro dell’associazione nel contrastare le mafie e nel promuovere la legalità, esortando i giovani a non rimanere passivi di fronte alle ingiustizie.

La diretta streaming ha permesso a migliaia di studenti di seguire gli interventi e partecipare attivamente alla discussione. Pietro Grasso ha

coinvolto i ragazzi con esempi concreti di cittadinanza attiva, incoraggiandoli a diventare protagonisti del cambiamento e a difendere i valori della legalità nella loro vita quotidiana.

Il progetto “Pagine di Legalità” si propone di sensibilizzare gli studenti su temi fondamentali e stimolare un dialogo aperto su questioni di grande attualità, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità civica.