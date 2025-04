Il Rimini vince la Coppa Italia di Serie C: 0-0 con la Giana Erminio

🔊 Ascolta audio

RIMINI-GIANA ERMINIO 0-0

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Bellodi, 6 Gorelli (28′ st 98 Lepri), 21 Piccoli (7′ st 18 Conti), 23 Megelaitis, 28 Longobardi (44′ st 3 Falbo), 33 Langella, 46 Cinquegrano, 77 Cioffi (44′ st 10 Malagrida), 80 Garetto, 97 Parigi (45′ st 11 Gagliano). A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Leonardi, 8 Semeraro, 25 Lombardi, 30 De Vitis, 34 Ubaldi. All. Buscè.

GIANA ERMINIO: 22 Mangiapoco, 4 Nichetti (45′ st 17 Avinci), 9 Tirelli (45′ st 15 Ballabio), 10 Lamesta (38′ st 99 Renda), 14 Marotta, 18 De Maria, 19 Stuckler (31′ st 11 Capelli), 23 Caferri, 26 Previtali (31′ st 7 Pinto), 27 Alborghetti, 47 Scaringi. A disp.: 1 Pirola, 12 Buzzi, 6 Ferri, 13 Colombara, 21 Pala, 30 Ledonne, 37 Bassanini, 77 Piazza. All. Chiappella.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo.

ASSISTENTI: Gilberto Laghezza di Mestre e Marco Colaianni di Bari.

4° UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata.

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia.

AVAR: Marco Piccinini di Forlì.

NOTE. Corner 5-11. Spettatori: 6.029 (177 ospiti).

CRONACA E COMMENTO

Una cornice stupenda, con il “Romeo Neri” tutto esaurito (6.029 i biglietti venduti, con 177 tifosi ospiti), per una delle partite più importanti della storia del Rimini. I biancorossi di Buscè dopo aver conquistato (per la prima volta nella storia del club) la finale della Coppa Italia di Serie C, vogliono sollevare al cielo il trofeo. L’ultimo ostacolo si chiama Giana Erminio, battuta all’andata 1-0 grazie al gol di Cioffi. In casa biancorossa assenti Brisku, Cernigoi e Accursi.

Prima del calcio d’inizio cantato l’Inno d’Italia. Rimini in maglia a scacchi biancorossi, pantaloncini e calzettoni rossi. In tenuta verde fluo la Giana Erminio.

PRIMO TEMPO

4′ sugli sviluppi del primo angolo della partita, a favore degli ospiti, ci provano prima Tirelli, poi Alborghetti, conclusioni ribattute dal muro difensivo biancorosso.

12′ cross di Cinquegrano dall’out di destra, Cioffi controlla e tenta la battuta, rimpallata, sfera sui piedi di Longobardi, che calcia, illusione ottica del gol. Sono esterno della rete.

15′ terzo corner per i lombardi: nulla di fatto.

Il Rimini lascia fare la partita agli avversari, schiacciandosi a ridosso della sua area.

26′ il destro di Nichetti dal limite dell’area è uno zuccherino per Colombi.

30 il cross di Cioffi dall’out di sinistra è al veleno, Cinquegrano non ci arriva, pallone a fondo campo.

33′ primo angolo anche per il Rimini: batte Cioffi, nulla di fatto.

41′ corner di Lamesta, Stuckler stacca di testa, sfera oltre la traversa.

43′ cross da sinistra di De Maria, colpo di testa ancora di Stuckler, che non trova lo specchio.

Si va al riposo, dopo un minuto di recupero, sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

9′ cross da sinistra di Cioffi troppo alto per Cinquegrano. Poi Langella tenta il sinistro dal limite dell’area, sfera alta.

13′ traversone di Langella da sinistra, Previtali tocca di testa, il pallone arriva sui piedi di Cioffi, che da ottima posizione spara fuori.

14′ apertura di Langella a destra per Parigi, pallone a Cinquegrano, che centra la traversa.

30′ Colombi perde palla, poi rimedia su Struckler, Bellodi si rifugia in angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina ci prova dal limite dell’area Marotta, mira alta.

35′ lancio di Megelaitis, poi Garetto in avanti per Conti, che finisce a terra un passo dentro l’area. Tutto regolare.

39′ un rimpallo su Cioffi permette a Garetto di servire Parigi, che calcia di prima, sfera altissima.

43′ Conti ruba palla e si invola in contropiede, palla per Cioffi, che si presenta a tu per tu con Mangiapoco, il portiere gli chiude lo specchio.

Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce 0-0.

Il Rimini vince la sua prima Coppa Italia di Serie C.

