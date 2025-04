I Titans vincono con Fossombrone e conquistano la salvezza

🔊 Ascolta audio

PALL. TITANO-MBA FOSSOMBRONE 61-52

IL TABELLINO

TITANO: Borello ne, Bomba 4, Gasperoni ne, Cardinali, M. Botteghi 5, Macina, Fusco 37, T. Botteghi, Lorenzi 11, Felici 4, Liberti ne, Fiorani ne. All.: Rossini.

FOSSOMBRONE: Zenobi ne, Curic 9, Pagliaro 7, Cavedine, Rosatti ne, Foglietti 4, Altieri 7, Beligni 2, Arduini 6, Rinaldi 6, Tamboura ne, Fabbri 11. All.: Paolini.

Parziali: 16-12, 33-28, 50-36.

COMMENTO

È la vittoria più dolce, quella che arriva in coda a una stagione lunga e con tanti ostacoli. I Titans battono 61-52 Fossombrone e festeggiano la salvezza diretta. I biancazzurri finiscono la regular season a quota 24 punti assieme a Jesi, Guelfo e Montegranaro, con questi ultimi che giocheranno oggi con il Real Pesaro. Comunque vada quella partita, in caso di arrivo a tre o a quattro squadre a 24, i Titans sarebbero comunque noni. Dunque, playout evitati grazie al successo di ieri. Al Multieventi, Pallacanestro Titano sempre avanti con un Fusco stellare, autore di 37 punti.

LA CRONACA. Ottimo approccio dei Titans in una partita che vale tantissimo. I ragazzi di coach Rossini sono attenti, concentrati, attuano il piano partita con energia a giocano senza paura. Ecco allora che si viaggia ben presto in situazione di vantaggio, pur contro una squadra che occupa meritatamente la terza posizione in classifica. La difesa è una costante e l’attacco gira bene la palla. Il 16-12 dei primi dieci minuti è confermato e arricchito da un ottimo secondo periodo, coi biancazzurri avanti 33-28 all’intervallo. C’è ancora tanto da fare e allora i Titans, di rientro dagli spogliatoi, provano l’accelerata decisiva. La difesa diventa ancor più ermetica, l’attacco si giova di un Fusco straordinario ed ecco che il break che ne viene fuori lancia i titani in ampia doppia cifra di vantaggio. Il 50-36 del 30’ è un bel segnale e i primi momenti del quarto periodo lo sono altrettanto. I Titans giocano con fiducia e sanno di non poter mollare nemmeno per un secondo per non rischiare di far rientrare Fossombrone. L’obiettivo è centrato, la gara resta sempre in controllo e viene chiusa sul 61-52. È salvezza!