Campionato Serie D: arbitri e programma gare della quart'ultima giornata

In vista dell’anticipo di giovedì prossimo 17 Aprile, per le festività pasquali, la 31^ Giornata del Campionato Serie D, la 35^ dei Gironi A, B e C, si apre con ben dodici anticipi in programma domani sabato 12 Aprile. Tutte le altre partite si disputeranno come di consueto domenica 13 Aprile alle 15.00 con l’appendice di un posticipo in programma lunedì.

Anticipi

Sabato 12 Aprile alle 15.00 si disputano Varese-Chisola (A), Bassano-Lavis, Dolomiti Bellunesi-Chions, Treviso-Montecchio Maggiore (C), Lentigione-Progresso, Pistoiese-Zenith Prato (D), Ghiviborgo-Foligno, Orvietana-Figline, Siena-Follonica Gavorrano, Seravezza-Sangiovannese (E), Ischia-Costa D’Amalfi (H), alle 15.30 Real Calepina-Mestre (C).

Variazioni di orario

Ilvamaddalena-Guidonia (G) apre la giornata alle 14.15; alle 14.30 si gioca Savoia-Sarrabus Ogliastra (G), alle 15.30 Ugento-Martina, Francavilla-Casarano, Nardò-Palmese, Nocerina-Brindisi, Manfredonia-Acerrana (H), Licata-Paternò (I), alle 16.00 Igea Virtus-Sancataldese (I).

Variazioni di campo

Casatese-Breno (B) si disputa al campo d Merate (Mb).

A porte chiuse

Cynthialbalonga-Atletico Lodigiani (G) si gioca a porte chiuse al campo di Pavona, Albano Laziale (Rm) per motivi di pubblica sicurezza riguardante l’impianto della società ospitante.

Posticipo

Il turno si conclude lunedì 14 Aprile alle 15.00 con la partita del Girone B Crema-Desenzano (B).

Piacenza-Forlì in diretta il 13 aprile su Vivo Azzurro Tv

Sarà Piacenza-Forlì il prossimo appuntamento con il meglio della Serie D in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma digitale della FIGC. La sfida del Girone D, valida per la 31ª giornata di campionato, è in programma domenica 13 aprile alle ore 15, collegamento dallo stadio ‘Garilli’ a partire dalle 14.45.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Asti – Vado (Dell’Oro – Sondrio), Vogherese – Gozzano (Guiotto – Schio), Borgaro Nobis– Lavagnese (Carrisi – Padova), Città di Varese – Chisola (Tierno – Sala Consilina), Fossano –Derthona (Ferruzzi – Albano Laziale), Imperia – Bra (Piccolo – Pordenone), Ligorna – Chieri (Sciolti – Lecce), Saluzzo – Oltrepò (Cifra – Latina), Sanremese – Novaromentin (Naselli – Catania).

Girone B: Arconatese– Fanfulla (Mazzer – Conegliano), Club Milano – Folgore Caratese (Barbetti – Arezzo), Casatese Merate – Breno (La Luna – Collegno), Castellanzese – Chievoverona (Comito – Messina), Ciliverghe Mazzano – Sant’Angelo (Palmisano – Saronno), Magenta – San Giuliano (Aloise – Voghera), Nuova Sondrio – Palazzolo (Leorsini – Terni), Ospitaletto S– Pro Sesto (Eremitaggio – Ancona), Vigasio– Varesina (Gallo – Bologna).

Girone C: Adriese – Cjarlins Muzane (Velocci – Frosinone), Bassano Virtus– Lavis (De Angelis – Nocera Inferiore), Brian Lignano – Caravaggio (Palmieri – Avellino), Brusaporto – Campodarsego (Ismail – Rovereto), Calvi Noale – Villa Valle (Zini – Udine), Dolomiti Bellunesi – Chions (Gambirasio – Bergamo), Luparense– Virtusciseranobergamo (Buzzone – Enna), Portogruaro – Este (Buchignani – Livorno), Real Calepina – Mestre (Curcio – Siena), Treviso – Montecchio Maggiore (Maione – Ercolano).

Girone D: Imolese – United Riccione (Colazzo – Casarano), Lentigione – Progresso (Travaini – Busto Arsizio), Piacenza – Forlì (Cortese – Bologna)[diretta vivoazzurrotv.it], Pistoiese – Zenith Prato (Morello – Tivoli)[differita tv Libera], Prato – Cittadella Vis S. Paolo (Nonnato – Rovigo), Ravenna – Fiorenzuola (Grieco – Ascoli Piceno), Sammaurese – Victor San Marino (Artini – Firenze), Sasso Marconi – Tau (Zangara – Catanzaro), Tuttocuoio – Corticella (Teodoli – Aprilia).

Girone E: Aquila Montevarchi – Sporting Trestina (Illiano – Napoli), Ghiviborgo – Fulgents Foligno (Tuderti – Reggio Emilia), Livorno – Flaminia Civitacastellana (Lascaro – Matera)[differita Granducatotv], Orvietana – Figline (Spinelli – Cuneo)[differita teleorvieto due], Ostia Mare – Grosseto (Saffioti – Como), Poggibonsi – Terranuova Traiana (Di Palma – Cassino), San Donato Tavarnelle – Fezzanese (Cipolloni – Foligno), Seravezza Pozzi – Sangiovannese (Scarati – Termoli), Siena – Follonica Gavorrano (Leone – Avezzano)[differita Canale 3 Toscana Studio 3].

Girone F: Ancona – Notaresco (Bassetti – Lucca), Avezzano – Forsempronese (Sacco – Novara), Termoli – Fermana (Giallorenzo – Sulmona), Castelfidardo – Roma City (Sarcina – Barletta), Chieti – Recanatese (Scicolone – San Donà di Piave), Città di Isernia – L’Aquila (Valentini – Brindisi)[diretta LAQ TV Abruzzia – Rete 8], Città di Teramo – Sambenedettese (Giordani – Aprilia)[diretta TVP Italy], Vigor Senigallia – Atletico Ascoli (Merlino – Pontedera), Sora– Civitanovese (Graziano – Rossano).

Girone G: Anzio – Flegrea Puteolana (Polizzotto – Palermo), Atletico Uri – Real Monterotondo (Rinaldi – Novi Ligure), Cynthialbalonga – Atletico Lodigiani (Iudicone – Formia) – Trastevere (Ammannati – Firenze), Ilvamaddalena – Guidonia Montecelio (Riahi – Lovere), Latte Dolce Sassari – Cassino (Stanzani – Bologna), Sarnese – Paganese (Rago – Moliterno), Savoia – Sarrabus Ogliastra (Spina – Barletta), Terracina – Olbia (Moro – Novi Ligure).

Girone H: Fidelis Andria – Gravina (Jusufoski – Mestre)[differita telesveva], Francavilla – Casarano (Testai’ – Catania)[diretta Canale 85 Antenna Sud Teleregione color – Diffusione stereo – supporters-casarano.it], Ischia – Costa d’Amalfi (Pascali – Pistoia)[differita teleischia], Manfredonia – Acerrana (Papi – Prato), Matera– Francavilla (Navarino – Taurianova), Nardò – Palmese (Laganaro – Genova), Nocerina – Brindisi (Pelaia – Pavia)[diretta Canale 85 Antenna Sud Teleregione color – differita forzanocerina.it], Angri – Città di Fasano (Boccuzzo – Reggio Calabria), Ugento – Martina Calcio (Gallorini – Arezzo).

Girone I: Città di Acireale – Sambiase (Decimo – Napoli), Città di S.Agata – Pompei (Puntel – Tolmezzo), Enna – Vibonese (Scarpati – Formia), Licata – Paternò (Milone – Barcellona Pozzo di Gotto), Nuova Igea Virtus – Sancataldese (Moncalvo – Collegno), Ragusa – Locri (Skura – Jesi), Reggina – Nissa (Pasquetto – Crema)[differita Canale 14 Reggio tv], Scafatese – Castrumfavara (Vigo – Lodi).