Scienza, natura e cultura: riaprono i parchi Costa Edutainment in Romagna

La nuova stagione 2025 dei parchi Costa Edutainment in Romagna ha come protagonisti scienza, avventura e pure emozioni. Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione e Acquario di Cattolica invitano il pubblico a vivere esperienze indimenticabili. Italia in Miniatura come ogni anno anticipa l’apertura al 21 marzo, per due weekend (21-22-23 marzo e 28-29-30) e presenta la sua offerta unica di divertimento e cultura. L’Acquario di Cattolica riapre il 4 aprile: fra le novità ci sarà la riproduzione iperrealistica di uno Spinosaurus di 16 metri di lunghezza all’interno del Mondo dei Dinosauri. Grande attesa per Oltremare 2.0 che già da aprile inizia la rivoluzione che lo trasformerà nel ‘Family Edutainment Park’ della Riviera: nuove aree, nuove experience e nuove attrazioni. Tornano le promozioni online Costa Edutainment, per saltare la fila alle casse e risparmiare: biglietti con sconto dinamico, ticket combinati per entrare in più parchi e i vantaggiosi pacchetti C-Way parco+hotel per una mini vacanza senza pensieri in Romagna.

ITALIA IN MINIATURA (Rimini) – LA GIORNATA PERFETTA TRA DIVERTIMENTO E CULTURA

Dalle Alpi all’Etna, è una passeggiata attraverso un paese delle meraviglie riprodotte in scala, con oltre 300 riproduzioni di gioielli architettonici e monumenti iconici d’Italia e d’Europa, dal Colosseo ai Trulli di Alberobello, dalla Torre di Pisa fino alla Torre Eiffel, ambientate fra migliaia di alberi ‘mignon’, trenini in movimento, fontane, fiumi, laghi, mari e tanti pulsanti da premere per il divertimento di tutti. Info: www.italiainminiatura.com

OLTREMARE 2.0 (Riccione) – LA RIVOLUZIONE È COMINCIATA

A Oltremare 2.0 di Riccione la rivoluzione è cominciata. Da aprile il parco si trasforma, alla scoperta della natura, del sapere e della scienza. Nuove attrazioni, nuovi percorsi, storiche scoperte sulle origini dell’uomo e dell’evoluzione. Accanto all’esplorazione di ecosistemi marini e terrestri, dove si possono incontrare delfini, rapaci, alligatori e i coloratissimi pappagalli, a Oltremare 2.0 da quest’anno si vivono avventure straordinarie, ispirate dalle storie dei grandi ricercatori che hanno rivoluzionato il nostro modo di conoscere il mondo.

ACQUARIO DI CATTOLICA (Cattolica) – UN MONDO DA PROTEGGERE

L’Acquario di Cattolica ospita migliaia di esemplari di 400 specie diverse, in un complesso a forma di flotta navale, progettato negli anni ‘30 e oggi patrimonio storico-culturale nazionale. L’acquario si visita in cinque percorsi differenti, di cui quattro al coperto. Tutto l’Acquario è un viaggio nella conoscenza dell’intero Pianeta con le sue bellezze e minacce. Nell’area Plastifiniamola ci si ‘immerge’ nel tema dei rifiuti plastici in mare. Durante la visita si assiste alle cibature di squali toro, pinguini, lontre e trigoni. Sono invece su prenotazione, gli Incontri Straordinari, mini visite guidate per addentrarsi “Dietro le quinte” o tra “I segreti del Rettilario”. Info: www.acquariodicattolica.it.