Rimini-Ternana: diretta testuale

RIMINI-TERNANA 0-1

IL TABELLINO

RIMINI: 1 L. Vitali, 4 Bellodi, 5 Fiorini (1′ st 23 Megelaitis), 10 Malagrida (1′ st 33 Langella), 21 Piccoli (19′ st 7 Leonardi), 28 Longobardi, 30 De Vitis (27′ st 46 Cinquegrano), 77 Cioffi, 80 Garetto (25′ pt 18 Conti), 97 Parigi, 98 Lepri. A disp.: 12 Generali, 32 Ferretti, 6 Gorelli, 8 Semeraro, 11 Gagliano, 25 Lombardi, 34 Ubaldi. All. Buscè.

TERNANA: 26 Vannucchi, 3 Tito (28′ st 87 Martella), 5 Corradini (22′ st 4 Vallocchia), 6 Loiacono, 8 De Boer, 10 Cicerelli (28′ st 9 Ferrante), 15 Casasola, 19 Capuano, 20 Donati, 21 Curcio (44′ st 44 Brignola), 71 Cianci (22′ st 17 Aloi). A disp.: T. Vitali, 2 Fazzi, 7 Millico, 13 Maestrelli, 72 Ciammaglichella, 99 Donnarumma. All. Abate.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano.

ASSISTENTI: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

4° UFFICIALE: Flavio Barbetti di Arezzo.

RETE: 10′ pt Curcio.

AMMONITI: Malagrida, De Vitis, Cianci, Aloi.

NOTE. Corner: 6-5. Spettatori: 3.299 (1.294 paganti e 2.005 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Esame seconda della classe per il Rimini, che sul campo della Pianese ha ritrovato prontamente i tre punti, dopo la battuta d’arresto con l’Arezzo. Al “Romeo Neri” arriva la Ternana, 60 punti in classifica, venti in più dei biancorossi e, come i romagnoli, con un -2 di penalizzazione. I rossoverdi hanno vinto cinque delle ultime sei gare giocate. Buscè deve fare a meno di Colombi, Falbo, Brisku, Jallow, Cernigoi e Accursi.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, in tenuta grigia con numeri gialli la Ternana.

PRIMO TEMPO

10′ lancio in di Donati, sponda aera di Cianci per Curcio, che dall’altezza del dischetto mette la sfera nell’angolino. Ternana in vantaggio.

14′ traversone insidioso da destra di Donati, la sfera percorre tutta l’area senza che nessun giocatore rossoverde possa deviare verso la porta.

15′ cross basso di Bellodi, Vannucchi blocca a terra.

19′ Cicerelli ruba palla al limite dell’area e spalanca la porta a Cianci, che spedisce a lato da ottima posizione, fallendo il 2-0.

21′ cross di Tito dall’out di sinistra, Cianci anticipa tutti di testa, Vitali vola e devia in angolo. Gran parata del portiere biancorosso!

24′ Garetto cade male dopo un contrasto ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Conti.

33′ Cioffi ci prova da fuori area, Vannucchi para.

37′ sugli sviluppi di una rimessa laterale dall’out di sinistra, De Boer serve Corradini, che calcia dal limite, sfera a lato di poco.

42′ lancio in verticale di Tito per Cicerelli, che dopo il controllo si presenta a tu per tu con Vitali, che gli chiude lo specchio, concedendo solo angolo.

47′ corner per gli ospiti: Tito tocca corto per Cicerelli, che serve De Boer, il cui tiro è deviato ancora in angolo.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, con la Ternana avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con, in casa Rimini, Langella e Megelaitis al posto di Malagrida e Fiorini.

5′ Cioffi tenta il sinistro di controbalzo, su un lancio in verticale, sfera lontana dallo specchio.

8′ corner di Cicerelli per il colpo di testa di Capuano, pallone oltre la traversa.

10′ angolo di Piccoli, la sfera arriva a centro area, Longobardi e De Vitis cercano la deviazione vincente, senza riuscire ad arrivare sul pallone.

31′ cross di Conti, leggermente deviato, Cioffi in acrobazia, Loiacono devia e Vannucchi deve superarsi per evitare il gol. Rimini a un passo dal pareggio!

Sugli sviluppi del conseguente corner ci riprova Cioffi, Vannucchi blocca a terra.

36′ Cioffi cerca l’incrocio su calcio di punizione da fuori area, Vannucchi vola e devia in angolo.

40′ altro calcio piazzato di Cioffi dal limite, questa volta pallone respinto dalla barriera.

42′ sugli sviluppi di un corner per il Rimini, Leonardi va al tiro, sfera fuori bersaglio.

43′ il tentativo di testa di Parigi manda la sfera a sorvolare la traversa.

Quattro i minuti di recupero.

49′ numero di Cioffi, che entra in area da sinistra, salta un avversario e tenta il tiro, Vannucchi respinge di piede.

