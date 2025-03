Pianese-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta audio

IL TABELLINO

PIANESE: 12 Boer, 7 Da Pozzo (43′ st 25 Spinosa), 9 Mignani, 10 Matropietro (35′ st 19 Nardi), 13 Ercolani, 23 Nicoli, 28 Indragoli, 29 Bacchin, 30 Proietto (25′ st 8 Simeoni), 73 Falleni (25′ st 21 Colombo), 99 Marchesi (43′ st 90 Ballante). A disp.: 1 Filippis, 22 Reali, 5 Pacciardi, 15 Polidori, 24 Chesti, 44 Pietrosanti, 56 Masetti, 67 Barbetti, 91 Giorgio. All. Formisano.

RIMINI: 1 Vitali, 5 Fiorini (1′ s 25 Lombardi), 6 Gorelli (1′ st 4 Bellodi), 10 Malagrida (30′ st 80 Garetto), 18 Conti, 21 Piccoli, 28 Longobardi, 30 De Vitis, 34 Ubaldi (26′ st 77 Cioffi), 97 Parigi, 98 Lepri. A disp.: 12 Generali, 32 Ferretti, 4 Bellodi, 7 Leonardi, 8 Semeraro, 33 Langella. All. Buscè.

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

ASSISTENTI: Angelo Tomasi di Lecce e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

4° UFFICIALE: Diego Castelli di Ascoli Piceno.

RETE: 3′ pt Malagrida (R).

AMMONITI: Gorelli (R), Fiorini (R), Marchesi (P), Conti (R), Lombardi (R), Proietto (P).

NOTE. Corner: 9-3.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini vuole rialzare la testa, dopo lo scivolone interno di lunedì sera con l’Arezzo che ha interrotto a otto la striscia positiva tra campionato e Coppa Italia. Sulla strada dei romagnoli un’altra toscana: la Pianese, vera e propria squadra rivelazione del girone B di C con i suoi 44 punti da matricola della categoria. I biancorossi ne hanno sette in meno (sono a 37, con il -2 di penalizzazione). Buscè deve fare a meno di Colombi, Cernigoi, Megelaitis, Gagliano, Brisku, Falbo e Cinquegrano. Vitali torna tra i pali, rientra anche Semeraro, che parte dalla panchina.

Pianese in tenuta gialla, in bianco il Rimini.

PRIMO TEMPO

Partita che si gioca su un campo decisamente pesante.

3′ GOL DEL RIMINI: da Ubaldi a Malagrida che si inserisce in area, supera Dal Pozzo che lo trattiene inutilmente e batte Boer in uscita per l’1-0.

6′ Mastropietro calcia da fuori area, Vitali ribatte, poi Gorelli trattiene Mignani ed il direttore di gara indica il dischetto e ammonisce il difensore biancorosso.

Dagli undici metri lo stesso Mignani, che calcia (male), Vitali ribatte, la palla torna al numero nove di casa, che manda fuori con la porta spalancata.

9′ Marchesi dalla grande distanza, palla altissima.

Il Rimini soffre, con la Pianese che fa la partita.

13′ punizione per la Pianese, da Caruso a Nicoli ma la conclusione è di nuovo molto imprecisa.

22′ bella apertura di Marchesi per Bacchin a destra, cross insidioso in area sul secondo palo, è provvidenziale la deviazione di Gorelli in anticipo su Mastropietro, che poi mette a lato (la terna assegna un corner ai padroni di casa).

23′ sugli sviluppi del conseguente corner Indragoli si vede murare la conclusione a colpo sicuro da pochi passi.

29′ idea di Bacchin per Da Pozzo, che mette in mezzo un pallone insidioso, che finisce però a fondo campo.

30′ Da Pozzo si porta in avanti il pallone, poi, contrastato da da due difensori biancorossi, se lo allunga oltre la linea di fondo.

31′ Da Pozzo calcia di fuori, Piccoli risponde con i pugni, poi la sfera finisce in angolo.

32′ Falleni dalla bandierina cerca direttamente la porta, Vitali respinge.

39′ i biancorossi si vedono in avanti con un corner guadagnato da Conti. Dalla bandierina Piccoli, traiettoria lunghissima, De Vitis non ci può arrivare.

43′ Falleni per Nicoli, che mette in mezzo un pallone basso, Fiorini chiude in angolo.

46′ spizzata di Parigi per Malagrida, che mette fuori, ma c’è anche la bandierina dell’assistente alzata.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, con i romagnoli avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Buscè lascia negli spogliatoi i due ammoniti: Gorelli e Fiorini, al loro posto entrano Bellodi e Lombardi.

Tra il 6′ e il 7′ la Pianese batte due corner, nulla di fatto.

12′ dopo una punizione calciata male dai toscani, il pallone arriva sui piedi di Bacchin, che si coordina e calcia verso la porta, nessun problema per Vitali, che blocca.

18′ ottavo corner per i locali, c’è una carica su Vitali.

19′ Ubaldi calcia da posizione defilata, pallone alle stelle.

22′ Ercolani sbaglia l’intervento, ma Ubaldi si allunga il pallone favorendo la chiusura in corner dello stesso avversario.

23′ il Rimini batte due corner di fila, il secondo colpisce in pieno Malagrida, che non può però indirizzare il pallone verso la porta.

29′ corner di Mastropietro per la deviazione di testa di Mignani, pallone a fondo campo.

31′ Piccoli si accentra e calcia, cogliendo la base del palo. Rimini a un passo dal raddoppio.

Grande pressione della squadra toscana, che chiude i romagnoli a ridosso della loro area.

Quattro i minuti di recupero.

46′ sponda di Simeoni per Nardi, che di piatto fallisce clamorosamente il pareggio da posizione ottimale.

47′ Nardi cerca lo spazio per il tiro, poi può calciare Nicoli, che spedisce a lato un’altra chance importante.

