Monti e Yasnolobov protagonisti alle prime regate nazionali O'Pen Skiff e RS Aero

Dopo un nulla di fatto di venerdì per mancanza di vento, sabato e domenica, le condizioni meteorologiche hanno permesso lo svolgimento di cinque regate per la classe O’pen Skiff e quattro per la classe RS Aero. Le regate, svoltesi nella splendida cornice di Marina di Camerota, perla del Cilento, hanno visto la partecipazione di circa 130 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, segnando un importante traguardo per il club, che per la prima volta ha gestito una competizione di tale portata.

Dal punto di vista agonistico altre soddisfazioni per il Club Nautico Rimini: Mattia Monti e Svyatoslav Yasnolobov continuano a collezionare vittorie una dietro l’altra, portando il guidone del Club biancorosso in testa alle classifiche O’Pen Skiff e RS AERO della prima regata nazionale ospitata dal circolo Cilento a Vela.

Nello specifico, per la classe O’Pen Skiff Under 17 Svyatoslav Yasnolobov al primo posto domina la classifica, seguito da Giovanni Faggioli, LNI Cagliari, in 2a e Manuel Albanese, CV Azimuth, in 3a.

Per la classe RS Aero 5 si piazza al 1° posto Mattia Monti, davanti a Chiara Sussarello, LNI Sulcis, ed Enrico Loi, LNI Cagliari, arrivati rispettivamente seconda e terzo.

Da segnalare anche le performances degli altri giovani velisti della squadra riminese che hanno gareggiato per i colori del sodalizio biancorosso: per l’O’Pen Skiff under 13 Federico Monti in 6a posizione e Under 17 Bianca Paesani, Nicolò Costa Zaccarelli, Vittoria Silvestri e Giulia Dell’Aquila, rispettivamente al 9°, 28°, 30° e 31° posto; per la classe RS Aero 5 Vittoria Cartelli in 4a posizione e Leonardo Lucchini in 10a.

Il prossimo appuntamento per la classe O’pen Skiff è previsto nei giorni 18-20 Aprile a Calasetta, Sardegna, organizzato dalla Lega Navale Sulcis, la 1^ tappa internazionale Eurochallenger mentre per la classe RS Aero 5 l’appuntamento è presso il Circolo Vela di Arco, Lago di Garda, il 24 Aprile sempre per l’europeo.

Dalle acque campane a quelle romagnole, arriva un altro importante piazzamento per la squadra di velisti bianco rossi: nella regata zonale Emma Zanchi 1a femminile Under 21 Ilca 6 che si è tenuta domenica, nelle acque di Porto Corsini, Ravenna.