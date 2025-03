Legnago Salus-Rimini 1-3. I biancorossi si confermano squadra da trasferta

🔊 Ascolta audio

LEGNAGO SALUS-RIMINI 1-3

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Potremmo riassumere così la vittoria del Rimini a Legnago. I biancorossi tornano a casa con un fin troppo rotondo (per quanto visto in campo) 3-1 e si confermano squadra votata a giocare fuori casa, dove sono arrivati ben 28 dei 45 punti conquistati in campo (sono 43 per il -2 di penalizzazione), un’enormità se confrontati con i 17 messi insieme finora al “Romeo Neri”. Il primo tempo è giocato dalle due squadre al piccolo trotto. E l’unica vera emozione arriva al 28′, quando capitan Noce infila nella sua porta un cross basso di Longobardi. In avvio di ripresa ci prova due volte Leonardi. Al 20′ arriva il pareggio di Franzolini, che incorna in rete un cross di Basso Ricci. È il momento migliore dei padroni di casa, con Franzolini che si vede negare la doppietta da un bell’intervento di Vitali. E al 32′ i romagnoli rimettono la freccia del sorpasso con bomber Parigi, che capitalizza l’assist di Longobardi (che quindi mette lo zampino sui primi due gol biancorossi). I ragazzi di Buscè legittimano il vantaggio nei minuti finali, con Parigi, Cioffi e De Vitis vicini al 3-1. Il tris arriva nel primo dei quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara con Cioffi, che conferma il suo buon momento in fase realizzativa. Il punteggio finale è forse troppo severo per il Legnago, che contro il Rimini pur giocando due discrete partite porta a casa zero punti.

IL TABELLINO

LEGNAGO SALUS: 91 Perucchini, 4 Tanco, 6 Dore, 17 Spalluto (11′ st 9 Svidercoschi), 19 Diaby (11′ st 8 Casarotti), 23 Muteba, 26 Noce, 27 Ampollini, 70 Leoncini, 93 Franzolini (33′ st 18 Peschetola), 99 Basso Ricci (26′ st 90 Vitale, 33′ st 7 Morello). A disp.: 1 Rigon, 12 Bajari, 5 Koblar, 29 Gazzola, 31 Tonica, 73 Ballan. All. Bagatti.

RIMINI: 1 Vitali, 4 Bellodi, 6 Gorelli (1′ st 98 Lepri), 7 Leonardi (10′ st 97 Parigi), 11 Gagliano (10′ st 77 Cioffi), 18 Conti, 23 Megelaitis, 25 Lombardi, 28 Longobardi (42′ st 21 Piccoli), 33 Langella, 46 Cinquegrano (24′ st 30 De Vitis). A disp.: 12 Generali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 8 Semeraro, 10 Malagrida, 34 Ubaldi. All. Buscè.

ARBITRO: Carlo Esposito di Napoli.

ASSISTENTI: Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Francesco Raccanello di Viterbo.

4° UFFICIALE: Filippo Vigo di Lodi.

RETI: 28′ Noce (aut.), 20′ st Franzolini, 32′ st Parigi, 46′ st Cioffi.

AMMONITI: Franzolini, Tanco, Diaby, Gorelli, Megelaitis.

NOTE. Corner: 3-2.

I RISULTATI DELLA 31a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Da un polo all’altro della classifica. Dopo aver perso in casa con la Ternana, seconda forza del campionato, il Rimini va a far visita al Legnago Salus, che occupa l’ultima posizione in condominio con Sestri Levante e Milan Futuro. I veneti stanno attraversando il loro miglior momento della stagione: sono in striscia positiva da quattro giornate e nell’ultimo turno hanno strappato un pari sul campo della Torres. In casa biancorossa assenti Garetto, Colombi, Falbo, Brisku, Jallow, Cernigoi e Accursi.

Rimini in tenuta blu con rifiniture e numeri bianchi. In maglia a strisce verticale biancazzurre i padroni di casa.

PRIMO TEMPO

1′ il Rimini batte già un corner, nulla di fatto sugli sviluppi.

14′ break di Langella, cross dall’out di destra di Conti per Gagliano, che di testa spedisce a fondo campo.

16′ corner dell’ex biancorosso Leoncini, Vitali in uscita prova a recuperare il pallone due volte, sulla seconda subisce una carica.

25′ cross insidioso di Langella dall’out di sinistra, la retroguardia di casa allontana.

28′ Longobardi mette in mezzo un pallone basso da sinistra, Noce devia nella propria porta per il più classico degli autogol. Rimini in vantaggio.

31′ Basso Ricci viene fermato da Megelaitis proprio mentre sta per entrare in area.

31′ sugli sviluppi del conseguente corner Ampollini impatta di testa, pallone deviato nuovamente in angolo (fuori non di molto). Nulla di fatto sugli sviluppi.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, con i biancorossi avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Resta negli spogliatoi Gorelli, unico biancorosso ammonito. Al suo posto in campo Lepri. Si gioca la ripresa.

2′ ci prova Leonardi con un destro dalla distanza, Perucchini fa buona guardia.

7′ Franzolini ci prova di testa, Vitali blocca senza problemi.

9′ destro violento di Leonardi dal limite dell’area, Perucchini respinge con i pugni.

11′ Svidercoschi, entrato in campo da una manciata di secondi, calcia di sinistro dal limite dell’area, pallone altissimo.

15′ Basso Ricci prova a risolvere una mischia in area, la sua conclusione è allontanata dai difensori romagnoli.

18′ destro dalla distanza di Tanco, pallone fuori bersaglio.

20′ cross basso da sinistra di Basso Ricci, Franzolini viene anticipato, recupera palla Basso Ricci, che crossa sul secondo palo, il colpo di testa di Franzolini è vincente. 1-1.

25′ Svidercoschi tenta la deviazione di prima, pallone in fallo laterale.

27′ Franzolini in area per Leoncini, il cui cross è deviato da Bellodi in angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Leoncini deviazione di testa ancora di Franzolini, Vitali si supera, di testa anche Svidercoschi, la difesa ospite allontana.

32′ il traversone di Megelaitis dall’out di destra attraversa tutta l’area, Longobardi lo raccoglie e rimette in mezzo per la deviazione vincente di Parigi. Il Rimini torna in vantaggio (1-2) con il nono sigillo in campionato del suo capocannoniere.

36′ cross basso di Megelaitis per Parigi, che spedisce a lato da ottima posizione.

39′ Cioffi avanza palla al piede, punta Noce, poi va alla battuta, Perucchini si rifugia in angolo.

Sul conseguente corner stacca a centro area De Vitis, pallone alto di poco.

46′ Cioffi entra in area e supera con un bel diagonale Perucchini per la terza volta. Terzo centro in campionato per il numero 77 di Buscè. Legnago 1-Rimini 3.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio. Finisce 3-1 per gli ospiti. Il Rimini torna quindi prontamente alla vittoria e si conferma squadra da trasferta. I punti in classifica diventano 43. Si ferma a quattro la striscia positiva del Legnago.

