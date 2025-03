La Omag-MT vince ancora: battuta anche Esperia Cremona (3-0)

🔊 Ascolta audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-23 25-19 25-21)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 10, Parini 7, Ortolani 13, Piovesan 11, Consoli 11, Nicolini 2, Valoppi (L), Bagnoli, Sassolini. Non entrate: Clemente, Meliffi (L), Ravarini, Monti. All. Bellano.



U.S. ESPERIA CREMONA: Bellia 8, Marchesini 7, Taborelli 9, Arciprete 13, Munarini 7, Turla’, Parlangeli (L), Bondarenko 6, Zorzetto. Non entrate: Maiezza, Modesti, Zuliani. All. Mazzola.

ARBITRI: Stellato, Cervellati.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 33′; Tot: 86′.

MVP: Valoppi.

Top scorers: Ortolani S. (13) Arciprete A. (13) Consoli C. (11)

Top servers: Bondarenko V. (3) Arciprete A. (1) Parini S. (1)

Top blockers: Munarini M. (3) Marchesini D. (3) Nardo A. (2)

LE DICHIARAZIONI:

Cecilia Nicolini palleggiatrice Omag-Mt. “Il risultato non è tanto veritiero perché è stata una partita molto intensa. Cremona ha disputato una gara positiva sbagliando poco. Giocavano con la mente molto libera e con la voglia di infastidirci, come è giusto che sia. Nelle ultime gare non esprimiamo la nostra miglior pallavolo. Siamo, però, convinte di portare a casa il bottino pieno. Quella di questa sera è una vittoria importante. Sono molto contenta”.

Alessia Arciprete, schiacciatrice U.S. Esperia Cremona. “Sapevamo di incontrare una squadra forte che merita il primo posto in classifica. Abbiamo giocato un ottimo primo set, peccato per il finale del parziale. L’infortunio di Veronica Taborelli ci ha un po’ destabilizzato. Dispiace tanto per lei. Abbiamo dovuto giocare con una formazione che non abbiamo mai provato comunque abbiamo dato il massimo”.

CRONACA E COMMENTO

Omag-Mt e U.S. Esperia Cremona si confrontano per la seconda volta in quest’annata sportiva. Dopo la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa giocata l’8 gennaio, dove il team marignanese ha vinto nettamente la sfida con il punteggio di 3-0, i due sestetti si ritrovano nella quinta e ultima giornata del girone di andata della Pool Promozione. San Giovanni in Marignano e Cremona si sono incontrate due volte nel campionato di serie A2 Tigotà, nella stagione precedente ed entrambe hanno vinto la gara lontano dal proprio parquet. Diversi sono gli obiettivi delle atlete dei coach Massimo Bellano ed Enrico Mazzola. L’Omag-Mt, che guida la classifica con 58 punti e cinque lunghezze di vantaggio sulla Cbf Balducci Hr Macerata, vuole ottenere il suo quinto successo consecutivo in questa Pool Promozione e proseguire, così, nel suo splendido percorso per continuare a fare sognare i propri tifosi. L’U.S. Esperia Cremona, ottava in graduatoria con 35 punti, mira a una prova di orgoglio, cerca di fare lo sgambetto alla capolista e riscattare in il non brillantissimo girone di andata in cui il sestetto di cremona ha ottenuto una sola vittoria (contro Costa Volpino). Nell’ultima giornata Ortolani e compagne hanno espugnato il campo di Melendugno, mentre le “tigri” hanno ceduto a Macerata sul proprio parquet con un perentorio 0-3.

Dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco ha prevalso l’Omag-Mt che si è imposta con il punteggio di 3-0 (25/19; 20/18; 25/14). Il match non ha deluso le attese, è stato veramente bello e spettacolare, caratterizzato da grandi difese e bellissimi attacchi. La squadra lombarda che ha un roster di tutto rispetto, ha cercato di mettere in serie difficoltà il sestetto di casa che, però, non si è fatto intimidire ed ha ottenuto il successo cui ambiva. Il sestetto di coach Mazzola è molto diverso da quello incontrato nei quarti di Coppa Italia. Cremona ha disputato un’ottima prova in difesa, buona in ricezione e buona in attacco nonostante la perdita, nel secondo set, dell’opposto Taborelli che ha lasciato il campo per infortunio. Le atlete di coach Bellano hanno disputato una buona gara in fase di ricezione depotenziando, in tal, modo, la pericolosità del servizio delle avversarie. Ottima come sempre la correlazione muro-difesa e anche le attaccanti hanno terminato la gara con buone percentuali di realizzazione.

LA PARTITA

Coach Massimo Bellano schiera Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi. Coach Mazzola risponde con Turlà-Taborelli, Munarini-Marchesini, Bellia-Arciprete, Parlangeli libero.

I° SET: parte meglio Cremona che mette a segno i punti con Marchesini, Taborelli Arciprete e Bellia. L’Omag-Mt risponde con due punti di Consoli, uno di Piovesan (4/6). Il turno di servizio di Nicolini mette in difficoltà la ricezione ospite. Il sestetto di casa recupera e supera con Ortolani, Piovesan, Nardo e Parini (9/7). Il tecnico ospite ferma il gioco. Alla ripresa delle ostilità la gara procede con grande equilibrio, poi, prima una diagonale vincente di Nardo, quindi, un errore di Bellia, consegnano al sestetto di casa il vantaggio (17/15). Coach Mazzola ferma per la seconda volta il gioco. La partita è bella, divertente e Cremona non molla, anzi, sorpassa (18/19). Questa volta è coach Bellano a chiamare il time out. Taborelli mette a segno il ventesimo punto. Il tecnico marignanese chiama in campo Bagnoli per Nicolini. Le atlete marignanesi suonano la carica e, sospinte dai tifosi, effettua il sorpasso (23/22). Mazzola cambia la diagonale: entrano Zorzetto e Bondarenko per Turlà e Taborelli. Una doppia della nuova entrata Zorzetto e la fast di Consoli pongono termine al primo parziale (25/23).

II° SET: Questa volta è il sestetto di casa a partire forte (3/0). Cremona, però, mette in campo una buona pallavolo, è molto ordinata e Bellia si mette in mostra con tre punti consecutivi (8/7). Parini, Ortolani e Piovesan passano a ripetizione (12/8). Si infortuna Taborelli che deve lasciare il campo e viene sostituita da Bondarenko. L’Omag-Mt dilaga e il sestetto ospite non riesce a reagire. La fast di Consoli mette a segno il venticinquesimo punto per il sestetto di casa (25/19).

III° SET: è il parziale più bello e combattuto, caratterizzato da azioni lunghissime, difese spettacolari che il pubblico gratifica con applausi scroscianti. Cremona vuole recuperare lo svantaggio e parte con grande piglio (6/9). Coach Bellano chiama il time out. Il sestetto di casa cerca di recuperare lo svantaggio ma le tigri non demordono e mantengono 4 punti di vantaggio (13/17). Il servizio di Nicolini è pungente, Cremona soffre, il punto di Ortolani e due errori delle ospiti porta il sestetto di San Giovanni ad una sola lunghezza di distanza (16/17). La partita prosegue punto a punto ed è vietata ai deboli di cuore. Sul 21/21 Consoli mette a segno una fast, poi è Ortolani ad infierire. Consoli mura Munarini e Piovesan con un potente diagonale chiude set e partita (25/21).

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Omag-Mt San Giovanni In M.No-U.S. Esperia Cremona 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)

Valsabbina Millenium Brescia-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (23-25, 27-25, 17-25, 26-28)

C.B.L. Costa Volpino-Narconon Volley Melendugno 1-3 (22-25, 22-25, 25-15, 20-25)

Itas Trentino-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (23-25, 18-25, 28-26, 16-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-14, 25-17, 22-25, 25-16)

