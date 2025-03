La Dulca Santarcangelo dilaga a Osimo (64-81)

🔊 Ascolta audio

Giovane Robur Osimo-Dulca Santarcangelo 64-81 (14-25, 25-54, 38-68)

IL TABELLINO

GIOVANE ROBUR OSIMO: Ortenzi 15, Strappato, Carancini, Mentonelli 6, Ciampaglia 3, Vignoni, Bini 5, Cagnacci 7, Quinzi 10, Tamulis 18. All. Castorina, Novelli, Balercia.

DULCA SANTARCANGELO: Goi 6, Giovannelli 17, Baschetti 4, Macaru 18, Benzi ne, Rossi 4, Bedetti 6, Mari 4, Ronci 2, Frisoni 3, Lombardi 1, Saltykov 16. All. Serra, Botteghi, Miriello.

CRONACA E COMMENTO

Non lascia spazio a dubbi la prestazione della Dulca Santarcangelo in quel di Osimo: i clementini aprono fin da subito il gas e si lanciano in una fuga solitaria, archiviando senza patemi la pratica Giovane Robur che pure cerca di rientrare con orgoglio nel secondo tempo. Coach Serra concede ampio spazio ai giovani; da segnalare l’esordio del baby-gioiellino Nicolò Ronci, il classe 2009 protagonista nel campionato di Under 17 Eccellenza.

Santarcangelo gioca subito in velocità con la tripla di Giovannelli e la penetrazione di Goi, Osimo risponde con Tamulis, che va a guadagnarsi quindi il fallo capitalizzando dalla lunetta (4-5). Entrambe le squadre cercano soluzioni rapide ma Santarcangelo si dimostra più brillante con i contropiedi di Saltykov e Giovannelli che costringono Osimo al timeout (4-9). Cagnacci e Ciampaglia cercano di ridurre le distanze dalla lunetta, ma Saltykov dilaga in campo aperto conquistandosi il 2+1. Mari dà continuità nel pitturato mentre il solito Saltykov continua a mostrarsi reattivo catturando la sfera sulla rimessa e imbucando il layup del 6-16. La Dulca corre veloce con Macaru e Goi, Osimo cerca di rispondere ma accusa scarsa brillantezza tanto sul perimetro quanto nell’area pitturata. Coach Serra ne approfitta per buttare nella mischia il baby Nicolò Ronci, che mostra subito gli artigli in difesa con una stoppata, salvo poi servire Macaru per la tripla. I padroni di casa rispondono con un bel reverse di Quinzi e un uno-due di Ortenzi che vale il 14-23. Ancora Ronci non lesina sforzi e si butta su un pallone vagante consentendo a Bedetti di ampliare il divario in chiusura di tempo (14-25).

Goi inaugura le marcature del secondo quarto con un backdoor sulla linea di fondo, Macaru ipnotizza la difesa marchigiana con l’and-one. I clementini si confermano attentissimi in difesa e recuperano un altro pallone sulla rimessa in campo della Giovane Robur, imbucando con il semigancio di Saltykov (14-32). Il lungo gialloblu si rivela una sentenza anche dall’arco mentre Osimo prova a risalire la china con Ciampaglia che sblocca il tabellino per i suoi, chiudendo il parziale di 0-10 avviato da Santarcangelo. Gli ospiti sono precisi dall’arco e degli autentici mastini in difesa (Rossi si esibisce in un coast-to-coast su palla recuperata) mentre Osimo reagisce timidamente con il jumper di Bini che vale il 18-41. Le collaborazioni offensive e le ottime spaziature mettono le ali ai gialloblu, che continuano a macinare recuperi e finalizzare con Giovannelli. Coach Castorina chiama i suoi a raccolta (18-47). Ortenzi chiude il nuovo parzialino imbucando dalla distanza ma Santarcangelo non lascia nulla di intentato e risponde immediatamente nel pitturato con Rossi e convertendo il pick-and-roll tra i giovani Lombardi e Frisoni. Osimo trova i liberi di Cagnacci ma la Dulca dimostra di averne ancora con il jumper di Macaru e il contropiede (premiato da un ½ ai liberi) di Frisoni che non concede nulla in difesa ai padroni di casa. Nei secondi finali spazio anche a Baschetti che entra al posto di un solido Giovannelli. Le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo sul 25-54.

Santarcangelo riapre le danze con grande convinzione a rimbalzo: Giovannelli corregge in due circostanze mentre Osimo risponde con un bel gioco a due tra Bini e Ortenzi quindi Bini si vede restituito il favore con l’alley-oop in contropiede. Lo stesso numero 31 cerca di scuotere i suoi arpionando carambole e smistando per i compagni, Ortenzi trova una clamorosa tripla in fadeaway (33-58). Santarcangelo riprende le fila del discorso con Bedetti imbeccato in contropiede da Saltykov. Quinzi dà continuità alla buona vena realizzativa della Giovane Robur, Santarcangelo attacca con pazienza e giocando anche con il cronometro: Saltykov ubriaca tutti con un bel giro dorsale in contropiede che vale il 36-65. Ronci inventa uno scarico da cineteca per la tripla frontale di Macaru. Ultimo riposo sul 38-68.

Ronci apre le marcature dell’ultimo periodo con un morbidissimo floater, inaugurando il garbage time; il giovane play-guardia smista quindi per il piazzato di Rossi. Nei minuti finali c’è spazio anche per Baschetti in un quintetto dove spicca come unico senior il classe 2003 Rossi. Lo stesso Baschetti mette la ciliegina sulla torta alla prestazione degli Angels con un floater in transizione offensiva, conquistandosi poi altri due punti in lunetta. Tutti sotto la doccia sul 64-81.