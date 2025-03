Il Riccione Calcio 1926 batte 4-0 la Frugesport

🔊 Ascolta audio

RICCIONE CALCIO 1926-FRUGESPORT 4-0

IL TABELLINO

RICCIONE CALCIO 1926: 1 Barbanti, 2 Giacomo Borghini, 3 Laboduiak (16 Cesarini 36′ st), 4 Pironi, 5 Lepri, 6 Urbinati (13 Lavanna 34′ st), 7 Bellavista (20 Tonini 26′ st), 8 Mussoni, 9 Guidotti (19 Benedetti 26′ st), 10 Cremonini, 11 Hassler (17 Imola 23′ st). A disposizione: 12 Crescentini, 14 Gabriele, 15 Gianmaria Borghini, 18 Tamai. Allenatore: Bucci.

FRUGESPORT: 1 Berti, 2 Zalambani, 3 Raffuzzi (20 Alpi 19′ st), 4 Grandi, 5 Volta, 6 Bandini (16 Halili 1′ st), 7 Nadir (14 Nistor 45′ st), 8 Lanzoni, 9 Bagnolini (19 Di Giuseppe 35′ st), 10 Pirro (13 Mbaye 41′ st), 11 Negrini. A disposizione: 15 Di Candia, 18 Bangoura. Allenatore: Nicolino.

ARBITRO: Riccardo Nuzzo di Forlì.

ASSISTENTI: Enrico Servadei di Faenza e Matteo Giacomoni di Cesena.

RETI: 43′ pt Mussoni (R), 11′ st Guidotti (R), 30′ st Cremonini (R), 34′ st (rig.) Tonini (R).

AMMONITO: 15′ Nadir (F).

NOTE. Corner: 14-0. Pubblico: 70 spettatori circa. Recupero: 2′ pt, 2′ st.

I RISULTATI DELLA 28a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Nel primo tempo predominio dei padroni di casa, che battono sei angoli ma senza trovare la rete. Al 32′ bravo Hassler che sbatte sul palo. Al 39′ Cremonini su passaggio di Giacomo Borghini tira impattando sulla traversa. Al 43′ bella azione dei locali, la sfera arriva a Mussoni che la deposita in rete per il vantaggio biancazzurro.

Al 4′ della ripresa occasione per gli ospiti: Bagnolini si gira e tira, ma Barbanti para. All’11 raddoppio dei locali: Guidotti riceve palla da Bellavista e mette in rete. Al 14′ rovesciata di Bellavista, Berti si supera deviando in angolo. Alla mezzora dalla sinistra riceve palla Cremonini, che trafigge il portiere della Frugestort per il 3 a 0. Al 33′ Pirro atterra in area Tonini, l’arbitro decreta il rigore. Dal dischetto batte lo stesso Tonini, che realizza la quarta rete. Finisce 4-0.

A cura di Filippo Agostini e Attilio Fabbri