Fast Coffee Villanova Tigers affossati dalla pioggia di triple modenesi

Mo.Ba. Modena Basket-Fast Coffe Villanova Tigers 79-63 (19-16; 44-33; 56-49)

IL TABELLINO

Modena Basket: Marzo 6, Proli 2, Mengozzi, Lelli 8, Morgotti 9, Guazzaloca 19, Berni 3, Nasutti 11, Guardasoni L. 7, Covolo, Guardasoni M. 14. All. Boni.

Villanova Tigers: Zannoni 23, Polverelli 11, Buo 9, Signorini 16, Bollini, Mussoni 4, T. Guiducci, Mazzotti, Donini. Staff: Marco Miriello-Giacomo Ravello.

CRONACA E COMMENTO

La Fast Coffee Villanova Tigers deve arrendersi alla pioggia di triple (ben 14!) mandate a bersaglio da Mo.Ba. Modena Basket. I villanoviani, in partita, fino a metà dell’ultimo quarto, lasciano il referto rosa agli emiliani che in questa stagione sono ancora immacolati tra le mura della palestra Ferraris (11-0 il record).

Poule promozione, le Tigri iniziano subito facendo visita ad una delle squadre più accreditate, e Modena Basket si conferma squadra solida e pericolosa. Tigers avanti 4-6, poi il play Guazzaloca (tante stagioni in serie superiori) e capitan Nasutti prendono per mano la squadra e coadiuvati dal concreto lungo Morgotti piazzano un break 14-2. Con due triple consecutive di Signorini e i liberi di capitan Zannoni gli ospiti rientrano: 19-16 alla prima sirena.

Modena continua a spingere ed è assistita da ottime percentuali al tiro, Villanova litiga col ferro ai liberi, concede qualche transizione di troppo e deve inseguire. Il centro Bollini è gravato di 3 falli, si va al riposo sul 44-33.

Gli ospiti provano a mischiare le carte con la 2-3, Zannoni suona la carica (47-41) e la partita sale di livello. Signorini ancora dai 6.75 non fa scappare Modena (52-46) che riesce però a tenere sette punti di vantaggio grazie anche a due triple di tabella, di cui una di Guardasoni allo scadere dei 24. Il terzo periodo finisce 56-49.

Mazzotti (al rientro in canotta Tigers) fa 0/2 in apertura, a Signorini invece non trema la mano e capitalizza il fallo subito su tripla (61-54 a 6’50). È in difesa, però, che gli ospiti subiscono. I cecchini di Modena si scatenano: cinque triple a fila mettono in ginocchio i Tigers (77-55). Buo e Zannoni da tre provano a rendere meno pesante il punteggio, il play villanoviano dalla lunetta realizza i 2 punti della staffa. Vince Modena con merito: 79-63.