F.C. Young Santarcangelo-Bellariva Virtus: diretta testuale

🔊 Ascolta audio

F.C. YOUNG SANTARCANGELO-BELLARIVA VIRTUS 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

F.C. YOUNG SANTARCANGELO: 1 Chiarabini, 2 Guidi, 3 Rocchi, 4 Zaghini, 5 Vukaj, 6 Bianchi, 7 Fuchi, 8 Rigoni, 9 Drudi, 10 Sorrentino, 11 Galassi. A disp.: 12 Hysa, 13 Caverzan, 14 E. Maioli, 15 Canarecci, 16 Cecconi, 17 Arduini, 18 Gessi, 33 D. Maioli, 20 Bascioni. All. Riccipetitoni.

BELLARIVA VIRTUS: 1 Conti, 2 Belletti, 3 T. Fabbri, 4 P. Morolli, 5 Cruz Saravia, 6 Tonini, 7 Russo, 8 Zamagni, 9 A. Fabbri, 10 Marchionna, 11 Bargelli. A disp.: 12 Marinaro, 13 Bordoni, 14 Gianfrini, 15 Nanni, 16 Canini, 17 Pauri, 18 Medi, 20 Vari. All. D. Morolli.

ARBITRO: Cavallari di Finale Emilia.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner: 2-0.

I RISULTATI DELLA 30a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Per la 30a giornata del campionato di Promozione girone D al “Mazzola” si affrontano Young Santarcangelo e Bellariva Virtus. I gialloblu, terzi con 63 punti, hanno vinto le ultime tre partite giocate, i biancazzurri, quartultimi con 27 punti, sono in striscia positiva da tre giornate e nell’ultimo turno hanno vinto 2-0 lo scontro salvezza con il Verucchio.

Santarcangelo in tenuta nera, in maglia bianca e pantaloncini blu gli ospiti.

PRIMO TEMPO

Pronti, via e Fuchi ha un corridoio libero a destra: lo percorre fino in fondo e va alla battuta, sfera oltre la traversa. Sono passati 30″ dal calcio d’inizio.

3′ punizione dall’out di destra per lo Young: Rigoni pennella al centro per l’incornata di Vukaj, pallone a lato.

9′ cross basso di Rigoni, Drudi è pronto alla girata da centro area, ma la mira è sbagliata.

11′ primo corner della partita, è per lo Young: il cross di Rigoni, dopo lo scambio corto con Drudi, è troppo lungo per Fuchi, sfera a fondo campo.

15′ Sorrentino lavora bene palla a destra, guadagna la linea di fondo e mette in mezzo, Vukaj può colpire di testa, ma è sbilanciato e non inquadra il bersaglio.

23′ traversone di Galassi, Vukaj difende il pallone, poi appoggia per Fuchi, che da ottima posizione spedisce fuori.