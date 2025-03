Coppa Italia Serie C: Giana Erminio-Rimini, la vigilia di Buscè

🔊 Ascolta audio

Il Rimini dalla Sardegna si è spostato direttamente in Lombardia per il primo atto della finale della Coppa Italia di Serie C, in programma domani (martedì) sera alle 20:30 allo stadio “Città di Gorgonzola”, tana di una Giana Erminio che si presenta all’appuntamento galvanizzata dal 3-0 rifilato alla Triestina nell’ultima giornata di campionato. I biancorossi hanno visto invece interrompersi con la Torres (vittoriosa sabato per 2-0) la loro striscia positiva fuori casa, che durava da sei partite tra campionato e Coppa.

“Abbiamo raggiunto un traguardo storico, un qualcosa d’importante per tutto l’ambiente Rimini tifoseria, ambiente società, ambiente dei giocatori stessi, soprattutto i giocatori, e anche per noi dello staff tecnico – attacca l’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè, alla vigilia -. È un traguardo molto molto prestigioso, e noi cercheremo di portare a termine questo cammino, che abbiamo intrapreso dal primo momento con grande umiltà, bisogna stare sereni, bisogna stare tranquilli, con la consapevolezza che vai ad affrontare una finale per cercare di portare un trofeo prestigioso a casa”.

Sarà il primo round di una finale che si gioca su 180 minuti. “Tra il primo ed il secondo tempo c’è da “gestire” la testa. Senza fare tanti calcoli, tra andata e ritorno, bisogna gestire la prima partita, che sarà domani sera, poi vedremo la partita successiva. Senza fare tanti calcoli, tanti ragionamenti, questa squadra deve andare in campo, ribadisco il concetto, serena. Quindi non ci facciamo tante problematiche mentali. Giochiamo la nostra partita, sapendo di affrontare una squadra che ha fatto un percorso importante come il nostro, e cercheremo di fare il meglio”.

Sull’avversario. “La Giana è una squadra esperta, una squadra che ha fatto un percorso importante in Coppa, lo sta facendo anche in campionato. È una squadra tosta da affrontare, una squadra da rispettare, e noi dobbiamo stare con la più grande serenità mentale che possiamo avere, perché, come si dice, il troppo storpia, quindi noi dobbiamo affrontare una partita con equilibrio, con la testa giusta, e mettendo da parte gli ultimi risultati di campionato che sono andati un po’ così. Questa è una partita a parte, che ha una storia a sé, è una competizione che ha una storia a sé. Quello che dico ai ragazzi è di stare sereni, equilibrati, e affrontare la partita cercando di avere quelle attenzioni in più che purtroppo non ci sono state nelle ultime partite”.

Chi mancherà? “Non ci saranno Accursi per il problema che si porta dietro da un bel po’, Brisku per l’intervento alla spalla, Cernigoi, e ha qualche problema Alessandro De Vitis, che stamattina nella rifinitura ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Diciamo che la rosa è abbastanza al completo”.