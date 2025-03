"Cara" acqua: Rimini resta in vetta in Regione per bolletta idrica

🔊 Ascolta audio

In Emilia Romagna la spesa media delle famiglie per la bolletta idrica 2024 si attesta a 563 euro con un aumento dell’8,8% rispetto al 2023. A livello nazionale la spesa media è di 500 euro con il Molise in coda con 234 euro e la Toscana in vetta con 748. La bolletta media in provincia di Rimini arriva invece a 654 euro, la più cara in regione con un aumento dell’8,6% rispetto al 2023 (uno dei più contenuti in Emilia Romagna). A Bologna invece ci sono gli importi più leggeri (386 euro). Gli estremi a livello nazionale sono Frosinone con una spesa media annuale di 917 euro (+5,7%) e Milano, capoluogo più economico con 185 euro. La fotografia emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi.

In base agli ultimi dati Istat (relativi al 2022), la dispersione idrica raggiunge invece il 42,4% in Italia con picchi, soprattutto al Sud e nelle Isole, dove si disperde più della metà dei volumi immessi in rete (in Basilicata si arriva al 65,5%). In Emilia Romagna la dispersione idrica più alta si registra a Parma, 37,1%, e a Modena (35,7%). Rimini si ferma al 22,4%. Fa meglio solo Ravenna (20,8%) .