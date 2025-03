🔊 Ascolta audio

Avellino Basket – RivieraBanca Basket Rimini 70-88 (13-25, 18-22, 23-21, 16-20)



IL TABELLINO

Avellino Basket: Marcellus Earlington 15 (4/12, 1/3), Federico Mussini 13 (3/12, 1/4), Jaren Lewis 12 (3/6, 2/3), Antonino Sabatino 8 (3/6, 0/2), Mikk Jurkatamm 6 (0/3, 2/3), Aleksa Nikolic 6 (3/6, 0/0), Matias Bortolin 5 (2/7, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 3 (0/0, 1/1), Armando Verazzo 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 33 16 + 17 (Marcellus Earlington 11) – Assist: 14 (Jaren Lewis 4)

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Simioni 25 (4/5, 4/4), Justin Johnson 17 (7/8, 1/2), Gerald Robinson 15 (6/9, 1/3), Gora Camara 11 (5/9, 0/0), Giovanni Tomassini 7 (2/4, 1/3), Pierpaolo Marini 6 (0/2, 2/3), Stefano Masciadri 3 (0/1, 1/4), Simon Anumba 2 (1/1, 0/0), Alessandro Grande 2 (1/4, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Justin Johnson 9) – Assist: 14 (Alessandro Grande 7)

I RISULTATI DELLA 34a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A2 E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Seconda trasferta “lunga” nel giro di quattro giorni per RivieraBanca, che dopo la convincente vittoria di Rieti, che ha fatto seguito a quella altrettanto convincente centrata in casa con Pesaro, sarà di scena al Pala Del Mauro, tana di un Avellino Basket reduce dalla sfortunata gara di Forlì e che in classifica è decimo con 36 punti, otto in meno dei biancorossi, che davanti hanno solo Udine (distanziata ora di quattro lunghezze).

Quintetti iniziali: RBR con Marini, Anumba, Johnson, Simioni, Robinson. Avellino risponde con Mussini, Jurkatamm Bortolin, Lewis, Earlington.

La partita.

Johnson mette subito due punti. Canestro da due di Mussini e fallo, libero per Avellino realizzato 3-2 Avellino. Prima tripla per RBR con Simioni e 3-5 a 8:43. Tripla di Simioni e 3-8 RBR. Lewis canestro del 5-8. Ancora Lewis con la tripla dell’8-8 a 7:16 dalla fine. Risponde Robinson con l’8-10. Simioni fa 1/2 dai liberi e 8-11 a 6:25 dal termine del primo quarto. Robinson si avvia verso il canestro e schiaccia l’8-13. 5:55 alla fine del quarto. 2/2 di Simioni dai liberi e 8-15 RBR. Bortolin ci prova da due col ferro, stessa sorte per Lewis da tre dall’angolo. Palla persa di RBR ci prova Mussini ma sbaglia, riprende RBR. Tripla di Robinson e 18-8 RBR a 4:55 dalla fine del primo periodo. Robinson ci prova da tre ma prende il ferro. Masciadri, altra tripla per l’8-21 RBR. Simioni mette l’8-23. Sabatino rompe il digiuno di Avellino e 10-23 a 1:16 dalla fine. 2/2 di Sabatino dai liberi e 12-23. Tomassini mette i due punti del 12-25 RBR. Fallo su Bortolin a tredici secondi dalla pausa breve. 1/2 di Bortolin dalla lunetta, il primo quarto finisce 13-25 per RBR.

Tripla di Lewis e 16-25. Johnson appoggia il 16-27 RBR. Grande riprende il suo tiro sul ferro e mette il 16-29. Tripla di Johnson dalla distanza e 16-32. Jurkatamm risponde per il 29-32 a 7:50 dalla fine. Tap-in di Bortolin e 21-32, Dell’Agnello chiama il time-out. Camara schiaccia il 21-34 a 7:05 dalla fine. Lewis appoggia il 23-34 a 6:11 dall’intervallo. Da Grande a Camara per il 23-36 con un’altra schiacciata. Infrazione di passi per Camara, 5:38 al termine. Mussini mette il 25-36. Johnson appoggia il 25-38. Robinson per il 25-40 a 3:53 dall’intervallo, poi Earlington fa 27-40. Liberi per Simioni che fa 2/2 e 27-42 RBR. Infrazione di piede di Nikolic. Johnson mette il 27-44 a 2:15 dalla fine, massimo vantaggio per RBR (+17). Bella azione di RBR con Robinson che fa 27-46 e poi Avellino mette i due punti del 29-46 con Nikolic. Camara va in lunetta a 48 secondi dalla fine. 1/2 di Camara e 29-47. Fallo su Mussini e due liberi per Avellino. 2/2 e 31-47 punteggio con cui si va all’intervallo.

Via al secondo tempo. Tripla di Marini e 31-50. Risponde Earlington per il 34-50. Altra tripla di Mussini e 37-50, Dell’Agnello chiama time-out a 8:34 dalla fine del terzo periodo. Canestro di Simioni da tre e 37-53. Earlginton fa 39-53. Anumba schiaccia il 39-55 su palla persa di Avellino. Earlington 1/2 dai liberi per il 40-55. 2/2 ancora di Earlington per il 42-55. Due punti di Tomassini per il 42-57. Tripla di Tomassini per il 42-60. Bortolin per il 44-60. Schiacciata di Camara per il 44-62. Mancano 4:30 al termine. Earlington per il 46-62 e Camara per il 46-64. Tripla di Jurkatamm per il 49-64. 1/2 di Earlington dai liberi e 50-64. Camara sbaglia la schiacciata e recupera per il 50-66. Earlington di fisico per il 52-66. Lewis per il 54-66. Johnson tiene Earlington e gira il 54-68 RBR con cui termina il quarto.

Johnson per il 54-70 in apertura di ultimo quarto. Fallo di Maglietti su Camara, che fa però 0/2. Mussini fa 1/2 e 55-70. Altra giocata di Johnson che gira il 55-72. Fallo su Nikolic e ancora due liberi per Avellino. 1/2 e 56-72, tocco di Johnson e due punti assegnati per cui 57-72. Johnson per il 57-74, Nikolic per il 59-74. Robinson per il 59-76 a 5:48 dalla fine e poi ancora Nikolic per il 61-76. Sabatino mette il 63-76, time-out chiamato da Dell’Agnello. Da Simioni a Marini per la tripla del 63-79 a 3:41 dal termine. Simioni non sbaglia dalla distanza e altri 3 punti per RBR, 63-82. Simioni per il 63-84 con altri due punti. Primi punti per Perfigli e 66-84, risponde Simioni per il 66-86 e poi Sabatino per il 68-86 a 1:38 dal termine. Primi due punti anche per Verrazzo, 70-86 RBR a un minuto dalla fine. Simioni fa 25 punti personali con il 70-88 con cui si chiude il match.

La partita sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) lunedì alle 22:55.

LA NOTA DI RBR

Una solida Rivierabanca, sempre sul pezzo in chiave difensiva e brava a coinvolgere tanti attori protagonisti diversi, sbanca anche il palaDelMauro di Avellino e prosegue la propria marcia al secondo posto di classifica della serie A2 Old Wild West. Dopo l’affermazione in trasferta a Rieti, Rbr dimostra di aver ritrovato la giusta forma e le migliori energie: nonostante con un Justin Johnson in versione mascherato, i riminesi giocano con autorità conducendo per tutta la cronologia fino al 70-88 finale. Rbr che non rischiare mai nulla: come ben raccontano il +15 (8-23) del primo quarto, il +18 (29-47) nel secondo quarto e il massimo vantaggio di 21 punti (63-84) nel periodo conclusivo. Quattro gli uomini in doppia cifra per coach Dell’Agnello : Simioni mvp con 25, Johnson 17, Robinson 15 e Camara 11.

Quintetto tipo per Crotti con Mussini, Jurkatamm, Lewis, Earlington e Bortolin. Replica dell’Agnello con Robinson, Marini, Anumba, Johnson e Simioni. E’ l’uomo mascherato, al secolo Justin Johnson, ad aprire il match con il 2-0, ma Mussini replica con il 2+1 (3-2). Rbr estrae dal cilindro un Ale Simioni particolarmente ispirato: due triple in fila valgono il 3-8. Lewis replica ea 7’15 è 8 pari. Nella seconda parte della frazione gli ospiti prendono il largo: una tripla di Robinson vale il +10 (8-18) a 4’50. I biancorossi prendono il controllo della disputa e allungano: il massimo vantaggio è sul +15 (8-23) ancora con Simioni. Nel finale di frazione gli irpini trovano ossigeno con Sabatino, ma Rbr è in controllo 13-25. A referto brilla Simioni con 11 punti, bene Rimini al tiro con 5/10 da due e 4/8 da tre.

Una Rivierabanca ben assettata in difesa e prolifica in attacco prende il controllo della cronologia con l’evolversi del secondo quarto. Johnson è il protagonista nell’avvio della seconda frazione, ma tutti i biancorossi inseriscono un mattoncino. Camara scrive il +13 (23-36), che evolve in 25-40 con Robinson. I romagnoli trovano il massimo vantaggio sul +19 (27-46) grazie a un canestro da sotto di Robinson. Nel finale di primo tempo i ragazzi di coach Dell’Agnello non rischiano nulla: ancora Camara per il 29-47. Il tempo scade sul 31-47 con due liberi di Mussini. Già tre i riminesi in doppia

Rivierabanca riparte con il vento in poppa, la tripla di Marini vale il +19 (31-50) ei padroni di casa faticano a trovare le contromisure. Con il trascorrere dei minuti è Earlington a prendere sulle spalle gli irpini, ma Rimini risponde sempre presente: importanti la schiacciata di Anumba che vale il 39-55 e quattro punti in fila di Tommasini per un nuovo rassicurante +18 (42-60) quando mancano 4’33” al 30° minuto. Per Avellino ancora tanto Earlington che sembra l’unico a rispondere agli assalti dei riminesi, ma Camara va ancora per il +16 (50-66) e in finale di frazione 54-68 con Johnson per una Rivierabanca sempre e costantemente in controllo.

In avvio di ultimo quarto Rbr si fa cullare dal duo a stelle e strisce: prima quattro punti di Johnson, poi altri quattro di Robinson per rispondere ad Avellino, con il tabellone del palaDelMauro che continua a segnare un +17 romagnolo (59-76). Per Avellino nella parte centrale della frazione è il momento di tentare il tutto per tutto: la rimonta arriva al massimo fino al -13 (63-76) con Sabatino. Rimini è troppo sicura dei propri mezzi: la tripla dall’angolo di Marini del +16 (63-79) vale il punto esclamativo. Questa azione apre un parziale Rbr di 8-0 che consente di trovare il nuovo massimo vantaggio sul +21 (63-84). Ad Avellino non resta che definire il risultato finale: i biancorossi imbeccano ancora con disinvoltura il vispo Simioni e il match va in archivio sul 70-88.