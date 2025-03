"Aere Trampoline World Cup": dopo le Olimpiadi di Parigi i campioni di trampolino elastico tornano a sfidarsi

🔊 Ascolta audio

I migliori atleti del mondo di trampolino elastico e i medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024 si danno appuntamento a Riccione per l’Aere Trampoline World Cup. Al Playhall, dal 4 al 6 aprile, si svolgerà una delle cinque tappe del campionato del mondo di trampolino elastico, occasione imperdibile per assistere ai volteggi spettacolari dei campioni olimpici e dei più grandi atleti del circuito nazionale e internazionale. L’ingresso al Playhall per tutte le giornate di gara è gratuito e aperto a tutti.

A Riccione saranno presenti i migliori atleti mondiali nelle discipline del trampolino individuale, sincronizzato e double mini trampoline, con la partecipazione di 300 ginnasti provenienti da 28 nazioni. I sei medagliati del trampolino elastico di Parigi 2024 si confronteranno in una sfida che promette spettacolo e innovazione: l’appuntamento di Riccione è la prima manifestazione del nuovo ciclo olimpico, in cui questi campioni si sfideranno, lasciando aperta la possibilità di confermare o meno il risultato olimpico.

I sei atleti medagliati di Parigi a Riccione: le loro storie e la sfida del nuovo confronto

Tra le campionesse in arrivo Riccione ci saranno Bryony Page (Gran Bretagna), la campionessa che ha fatto la storia con il set completo di medaglie olimpiche e che ambisce a nuove imprese in vista della prossima esperienza olimpica; Viyaleta Bardzilouskaya (Ain), medaglia d’argento a Parigi che ha inaugurato il 2025 vincendo l’oro nella Copa del Mundo di Bakú a febbraio; Sophiane Method (Canada) che, dopo aver conquistato il bronzo a Parigi, è pronta a cogliere l’opportunità per riscrivere la storia del podio olimpico.

Nel panorama maschile si sfideranno al Playhall Ivan Litvinovich (Ain) che, due volte campione olimpico, ha replicato il risultato di Tokyo 2020; Zisai Wang (Repubblica Popolare Cinese) vice campione del mondo a Birmingham e argento nella sua prima partecipazione olimpica; Langyu Yan (Repubblica Popolare Cinese), due volte campione mondiale (Birmingham 2023 e Bakú 2021) e bronzo nella sua prima partecipazione olimpica.

Nel double mini trampoline è confermata la presenza di Ruben Padilla (Usa), due volte campione del mondo, e della spagnola Melania Martinez, attuale campionessa mondiale ed europea, oltre a numerosi altri atleti che si sfideranno provenienti da tutto il mondo.

Nei giorni 2 e 3 aprile, il Playhall ospiterà anche le Aere Cup, gare giovanili che offriranno l’opportunità di scoprire i nuovi talenti della ginnastica e di assistere a performance che preannunciano il futuro del settore. La forte squadra junior e senior della Nazionale italiana, anch’essa titolata a livello continentale, porterà il sapore di casa a questa competizione, rendendola imperdibile a tutti anche quelli che non lo hanno mai visto, uno spettacolo da non perdere.

Scuole e società sportive della città e del territorio potranno usufruire di un’accoglienza speciale, con la possibilità di foto e autografi dei campioni presenti, scrivendo a aeretrampoline@gmail.com.

Il programma dell’evento

4ª Aere Cup – Giovanile

Mercoledì 2 aprile: Gare giovanili con preliminari di trampolino individuale e double mini trampoline.

Giovedì 3 aprile (09:00 – 16:00): Finali.

5ª Aere World Cup

Venerdì 4 aprile (16:00 – 18:00): preliminari per il trampolino sincronizzato misto.

Sabato 5 aprile (09:00 – 19:30): gare di trampolino individuale, double mini trampoline e sincronizzato.

Domenica 6 aprile:

Semifinali (09:00 – 11:00) per trampolino individuale e double mini trampoline.

Finali e premiazioni (14:00 – 17:30).