L'Omag-MT vince la Coppa Italia Frecciarossa: 3-0 all'Itas Trentino

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – ITAS TRENTINO 3-0 (25-20 25-23 28-26)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 5, Ortolani 18, Piovesan 20, Consoli 6, Nicolini 1, Valoppi (L), Bagnoli. Non entrate: Sassolini, Ravarini, Monti, Merli, Clemente, Meliffi (L). All. Bellano.

ITAS TRENTINO: Kosareva 12, Marconato 9, Weske 17, Giuliani 3, Molinaro 7, Prandi 1, Fiori (L), Pizzolato 1, Bassi 1, Ristori 1, Batte. Non entrate: Zojzi, Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

ARBITRI: Marconi, Chiriatti.

NOTE – Spettatori: 6500, Durata set: 24′, 30′, 35′; Tot: 89′.

Top scorers: Piovesan A. (20) Ortolani S. (18) Weske E. (17)

Top servers: Kosareva D. (1) Consoli C. (1)

Top blockers: Parini S. (4) Ortolani S. (3) Consoli C. (3)

CRONACA E COMMENTO

Nell’attesa della Finale di Coppa Italia Frecciarossa A1 tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, in programma dalle 15.20 su Rai 2 e VBTV, il primo boato dell’Unipol Arena, già vicina alla sua capienza massima con 6500 presenti, è tutto per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no – si legge in una nota della Lega Volley Femminile -. Le romagnole trionfano infatti per 3-0 contro l’Itas Trentino nella Finale di Serie A2, in una partita più equilibrata di quanto non dica il risultato, con l’ultimo set conclusosi soltanto sul 28-26. Grandi protagoniste Serena Ortolani, 18 punti con il 41% di efficienza e 3 muri, e Anna Piovesan, top scorer con 20 punti, ma la prova delle ragazze di coach Bellano è esaltata anche dalla gara in ricezione e difesa di Valoppi, dalla regia precisa di Nicolini e dalla compattezza a muro, con 16 blocks vincenti (4 di Parini, 3 a testa per le altre attaccanti). Trento si arrende nonostante i 17 punti di Weske e i 12 di Kosareva, regalando alle marignanesi il secondo trofeo di coppa dopo quello del 2017-18 davanti agli oltre 800 presenti dalla provincia riminese.

Prima accelerata di San Giovanni sul 6-3 con Piovesan, le romagnole sono efficaci a muro con Consoli e Parini e mantengono tre punti di vantaggio sul 9-6. Ma Trento risponde, prima con un muro di Marconato poi con Kosareva che punge al servizio. Il testa a testa si fa intenso, nessuna delle due squadre lascia scappare l’altra fino al break firmato Piovesan sul 21-19. Sono le romagnole, sempre beneficiando degli attacchi della loro numero 8, a prendere il largo fino al decisivo 25-20 con un bel muro della stessa schiacciatrice in un parziale da capogiro con 11 punti a referto.

L’equilibrio non si spezza neanche all’inizio della seconda frazione, all’avanzata iniziale di Trento arriva pronta la risposta marignanese per l’8-8, con Nicolini che varia bene il gioco (5 punti a testa per Nardo e Piovesa, 6 per Ortolani). Scambio di ruoli negli scambi successivi, le ragazze di coach Bellano tentano l’allungo ma la risposta della squadra di coach Mazzanti è concreta e si va avanti insieme fino al 16-16. Nessuna delle due squadre accenna ad arrendersi, il primo break è però, ancora, a firma Piovesan, che realizza anche i successivi due punti che portano al 22-20. Le romagnole arrivano sul 24-20 ma Trento non si arrende e fa 24-23, ma un errore al servizio di Weske (6 punti nel set) consegna il doppio vantaggio a San Giovanni.

Trento parte meglio e prova a imporre il proprio gioco nel terzo parziale, ma con ordine in ricezione e in difesa le ragazze di coach Bellano si rifanno sotto ed effettuano il sorpasso sull’8-7, che costringe coach Mazzanti al time out. Come negli altri set le due squadre si fronteggiano a viso aperto senza prendere il largo, ad un allungo di una risponde prontamente l’altra per tutto l’arco del parziale. Lo slancio nel finale lo porta capitan Ortolani, pungendo in attacco e a muro, ma Trento si rifà sotto con Ristori e Pizzolato fino al 22-21. Le gialloblu non lasciano andar via le avversarie, un pallonetto di Nardo consegna il 24-22 ma un attacco di Bassi tiene lì le trentine e poi Kosareva mette a terra il 24-24 in un finale di set mozzafiato. Il punto a punto è tesissimo, Weske fa due punti di fila per il 25-26, poi ancora Ortolani pareggia. Un fallo dà il match point a San Giovanni, poi Piovesan fa esplodere l’entusiasmo con il punto del 28-26.

IL DOPOGARA

Massimo Bellano (Omag-Mt San Giovanni In M.No): “Le ragazze volevano ferocemente questo risultato, di conseguenza non hanno mai mollato. Anche nei momenti in cui le cose non funzionano benissimo sappiamo che abbiamo qualità e carte da giocarci e così è stato. Abbiamo iniziato il 19 di agosto con l’idea di essere all’altezza di tutti: non ci sentiamo imbattibili, ma sappiamo di avere delle qualità e vogliamo metterle in campo sempre. “.

Davide Mazzanti (Itas Trentino): “Quando giochi una finale devi essere coraggioso nel mettere in campo te stesso. Non lo siamo stati. Potevamo mettere più pressione a San Giovanni a partire dalla battuta, essere quindi più aggressivi. Quando poi manca qualcosa, devi essere bravo nel gestire ulteriori situazioni di difficoltà e noi non siamo stati così disponibili nel farlo. Siamo stati sì sempre attaccati, ma la sensazione di stare lì davanti a loro era quella che volevo: l’abbiamo rincorsa, a volte percepita, ma avremmo dovuto fare qualcosa in più oggi. Loro molto brave in difesa, ma soprattutto nel cambio palla”.