L'Omag-MT batte 3-0 la Nuvolì Altafratte Padova

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-0 (25-21 25-19 25-16)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Sassolini 2, Parini 5, Ortolani 15, Piovesan 8, Consoli 8, Nicolini 5, Valoppi (L), Ravarini 8, Clemente 1, Bagnoli. Non entrate: Nardo, Meliffi (L), Monti. All. Bellano.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 2, Esposito 10, Bovo 3, Grosse Scharmann 14, Fiorio 7, Fanelli 2, Maggipinto (L), Esposito 3, Hart, Ghibaudo, Talerico. Non entrate: Pridatko, Occhinegro (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Fontini, Viterbo.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 24′; Tot: 76′. MVP: Ortolani.

Top scorers: Ortolani S. (15) Grosse Scharmann L. (14) Esposito E. (10)

Top servers: Esposito E. (2) Stocco M. (1) Esposito L. (1)

Top blockers: Parini S. (2) Consoli C. (2) Nicolini C. (2)

RISULTATI

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

U.S. Esperia Cremona-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (25-22, 14-25, 22-25, 23-25)

C.B.L. Costa Volpino-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (19-25, 25-27, 16-25)

Narconon Volley Melendugno-Akademia Sant’Anna Messina 1-3 (22-25, 25-19, 16-25, 19-25)

Itas Trentino-Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (25-21, 25-23, 21-25, 15-25, 8-15)

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Omag-Mt San Giovanni In M.No 49 19 16 3 53 16

Futura Giovani Busto Arsizio 46 19 16 3 50 20

Akademia Sant’Anna Messina 45 19 16 3 52 25

Cbf Balducci Hr Macerata 44 19 15 4 49 16

Itas Trentino 39 19 14 5 49 30

Valsabbina Millenium Brescia 35 19 12 7 42 31

U.S. Esperia Cremona 32 19 10 9 42 34

Nuvoli’ Altafratte Padova 31 19 10 9 39 34

Narconon Volley Melendugno 31 19 10 9 39 35

C.B.L. Costa Volpino 29 19 9 10 36 38

PROSSIMO TURNO

19-02-2025 20:30

Futura Giovani Busto Arsizio – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino (19-02-2025 20:00)

Nuvoli’ Altafratte Padova – C.B.L. Costa Volpino (20-02-2025 20:30)

Akademia Sant’Anna Messina – U.S. Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata – Narconon Volley Melendugno

CLASSIFICA – SINTETICA

Omag-Mt San Giovanni In M.No 49 (16 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (16 – 3); Akademia Sant’Anna Messina 45 (16 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 44 (15 – 4); Itas Trentino 39 (14 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 35 (12 – 7); U.S. Esperia Cremona 32 (10 – 9); Nuvoli’ Altafratte Padova 31 (10 – 9); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 9); C.B.L. Costa Volpino 29 (9 – 10).