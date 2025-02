Lo scontro poi l'auto si ribalta, per fortuna conseguenze non gravi

🔊 Ascolta audio

Un incidente, per fortuna senza feriti gravi, è avvenuto giovedì pomeriggio all’incrocio tra le vie Lombardia e Sicilia, vicino a via della Fiera a Rimini. Una Fiat Panda che proveniva da via Lombardia si è immessa in via Sicilia scontrandosi, per cause al vaglio della Polizia Locale, con una Station Wagon. La Panda si è ribaltata finendo sul marciapiede di una proprietà privata. Tanto spavento ma conseguenze non gravi per la donna alla guida così come per conducente e passeggero della station wagon.