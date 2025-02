Lasersoft Riccione in trasferta a Verona sul campo della Smapiù Arena Volley

🔊 Ascolta audio

È una Lasersoft Riccione in piena fiducia quella che si appresta ad affrontare la terza giornata del girone di ritorno, in campo sabato 15 febbraio alle ore 20.30 nella trasferta di Castel d’Azzano (Verona) per affrontare la Smapiù Arena Volley.

I 6 punti conquistati nelle prime due giornate del girone di ritorno sono infatti un ottimo viatico per il proseguimento della seconda e decisiva parte di stagione e indubbiamente consentono a capitan Gugnali e compagne di affrontare il prossimo impegno con entusiasmo e buone prospettive.

Arena Volley, nona in classifica con 23 punti, come già visto all’andata dispone di un organico completo in tutti i ruoli e composto da giocatrici di spessore. Le scaligere si presentano a questo incontro dopo due battute d’arresto contro Castelfranco Veneto e Forlì, entrambe terminate con il risultato di 3-1 per le rivali, il rientro tra le mura casalinghe sarà un’ulteriore motivazione per affrontare il match con il coltello tra i denti e per cercare punti in classifica.

La Lasersoft vuole provare a continuare la propria striscia di vittorie dopo l’importante successo ottenuto sabato scorso nel derby casalingo su Cesena, arrivato grazie ad una prestazione davvero di livello assoluto di tutte le ragazze scese in campo.

Un impegno da affrontare con la massima concentrazione contro un avversario ostico: basta ricordare la gara di andata in cui le riccionesi hanno avuto la meglio in quattro set, dopo un avvio di gara prepotente delle veronesi.