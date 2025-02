Il Rimini si ferma: vince l'Arezzo 2-0 nel posticipo

🔊 Ascolta audio

RIMINI-AREZZO 0-2

Poco da dire sulla serata nebbiosa del “Romeo Neri”: l’Arezzo, che non vinceva dal 18 di gennaio, ritrova i tre punti contro un Rimini che prima di questo posticipo aveva perso solo una sfida delle ultime 11. Lo fa meritatamente, aggredendo sin dai primi minuti la squadra di Buscé nella sua metà campo, cogliendo i frutti con la rete di Tavernelli al 37° dopo un lungo stop dovuto all’infortunio di Bellodi (auguri di pronta ripresa) che deve uscire in barella con il collare dopo un brutto infortunio. Il Rimini crea poco o nulla nella prima frazione, ancora meno nella ripresa, segnata da un aumento della nebbia che costringe il direttore di gara a sospendere per pochi minuti il gioco. L’Arezzo raddoppia dopo dieci minuti nel secondo tempo con il guizzo di Ravasio, chiudendo di fatto partita e contesa. Rimini poco reattivo, inconcludente e spesso in ritardo nei contrasti, toscani ben più in palla, compatti e abili nel palleggio. Con la Pianese domenica alle 15 in trasferta i biancorossi dovranno subito rimettersi in carreggiata.

IL TABELLINO

RIMINI: 32 Ferretti, 4 Bellodi (35° 98 Lepri), 10 Malagrdia, 11 Gagliano (57° 77 Cioffi), 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 30 De Vitis (79° 7 Leonardi), 33 Langella (57° 5 Fiorini), 46 Cinquegrano, Garetto (46° 18 Conti), 97 Parigi. All. Buscè. (12 Generali, 6 Gorelli, 21 Piccoli, 25 Lombardi, 34 Ubaldi).

AREZZO: 1 Trombini, 5 Gilli, 6 Renzi, 7 Guccione (89° 14 Fiore), 10 Pattarello (all’83° 15 Gigli), 11 Ravasio, 18 Damiani (68° 33 Dezi), 19 Chiosa, 21 Tavernelli (89° 24 Chierico), 23 Righetti, 28 Capello (68° 8 Settembrini). All. Bucchi. (12 Galli, 22 Borra, 2 Montini, 9 Ognunseye, 17 Lazzarini, 20 Santoro, 26 Bigi, 27 Coccia)

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola.

ASSISTENTI: Alessandro Marchese di Napoli e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno.

4° UFFICIALE: Emanuele Velocci di Frosinone.

RETI: 37° pt Tavernelli (A), 10° st Ravasio (A)

AMMONITI: Garetto (R), Guccione (A), Longobardi (R), Cioffi (R), Fiorini (R).

NOTE. Corner: 2-2. Spettatori: 2.773 (768 paganti e 2.005 abbonati)

I RISULTATI DELLA 28a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini per l’aggancio in classifica, l’Arezzo per stoppare la striscia negativa. Al “Romeo Neri” si affrontano due squadre con stati d’animo diametralmente opposti: i biancorossi hanno vinto le ultime tre partite giocate tra campionato e Coppa Italia e allungato a otto la loro striscia positiva, gli amaranto hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro giornate. Tre punti dividono le due contendenti in classifica con i toscani a 40 e i romagnoli (penalizzati di due punti) a 37. Buscè deve fare i conti con le assenze dei portieri Colombi e Vitali. Difende i pali il terzo portiere, Ferretti. Sono out anche Semeraro, Brisku, Cernigoi, Falbo e Jallow.

PRIMO TEMPO

Iniziata la sfida, Rimini in biancorosso, Arezzo in tenuto amaranto e nera. Dopo 5 minuti di gioco ancora nessun tentativo verso la rete da parte di nessuna delle due squadre. Possesso equilibrato tra le due compagini. Rimini falloso in questa fase, Arezzo che arriva spesso prima sul pallone, dieci minuti sul cronometro ancora alcun tiro in porta.

All’ 11° ci prova Tavernelli da fuori ma il suo tiro è deviato da un difensore del Rimini in corner: dalla bandierina Guccione con Ferretti che allontana di pugno.

Al 16° Guccione per l’Arezzo prova al volo dopo una punizione messa fuori area da un difensore, ma il tiro è completamente fuori bersaglio.

Al 23° cross di Megelaitis insidioso deve uscire il portiere aretino Trombini e parare a terra.

Al 26° Bellodi mura una conclusione di Renzi da fuori. Arezzo in possesso palla prolungato nella metà campo riminese.

Al 27° tiro di prima intenzione di Ravasio dopo un batti e ribatti, palla fuori di poco.

Al 28° si vede il Rimini: tiro di Malagrida da fuori area e Trombini devia in corner.

In questo momento Bellodi a terra dopo una brutta botta alla testa, si profila un cambio nel Rimini.

Al 35° fuori Bellodi e dentro Lepri nel Rimini.

Al 37° GOL DELL’AREZZO: tiro a giro di destro di Tavernelli e Ferretti battuto per l’1-0.

Al 42° Trombini esce a vuoto su un crosso di Longobardi, la palla arriva a Malagrida che si gira ma mette fuori.

Dopo 6 minuti di recupero si va al riposo con l’Arezzo in vantaggio.

SECONDO TEMPO

Al via il secondo tempo con Conti al posto di Garetto. Aumentata la nebbia sul Romeo Neri.

Al 53° Pattarello per l’Arezzo calcia di destro ma palla alta.

Al 55° GOL DELL’AREZZO: Ravasio riceve palla dalle retrovie in profondità e con un diagonale infila Ferretti per il 2-0.

Dopo il raddoppio dell’Arezzo nessuna occasione degna di nota, Rimini che non riesce a impensierire Trombini.

Un paio di minuti di gioco di stop al 73° per valutare la situazione della nebbia, ma si riprende a giocare.

Al 78° Arezzo in totale controllo della partita, praticamente nessuna occasione da una parte e dall’altra.

All’80° sinistro di Fiorini da fuori area, palla alta.

All’81° cross di Longobardi, torsione di testa di Cioffi, Trombini interviene anche se avrebbe potuto lasciar uscire il pallone.

Saranno 7 i minuti di recupero.

Fischio finale al “Neri”: 2-0 per i toscani con un gol per tempo.

