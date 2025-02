Il Riccione Calcio 1926 batte il Diegaro 6-3

🔊 Ascolta audio

RICCIONE CALCIO 1926-DIEGARO 6-3

IL TABELLINO

RICCIONE CALCIO 1926: 1 Crescentini, 2 Borghini Gianmaria, 3 Labudiak, 4 Pironi, 5 Urbinati, 6 Deluigi, 7 Hassler (20 Tonini 36′ st), 8 Mussoni (16 Gabriele 46′ st), 9 Benedetti (19 Guidotti 13′ st), 10 Cremonini, 11 Borghini Giacomo (17 Bellavista 18′ st). A disposizione: 12 Barbanti, 13 Lavanna, 14 Lepri, 15 Olivieri, 18 Cesarini. Allenatore: Bucci.

DIEGARO: 1 Zammarchi, 2 Ventrucci (14 Zannoli 42′ st), 3 Giunchi, 4 Palladino (17 Bucci 36′ st), 5 Scarponi, 6 Corbara, 7 Altieri, 8 Pertutti (19 Ensini 42′ st), 9 Longobardi, 10 Domini, 11 Pasini (18 Lorenzi 43′ pt). A disposizione: 12 Farsoni, 13 Bartoletti, 15 Pieri, 16 Wahmane, 20 Fiumana. Allenatore: Biserni.

ARBITRO: Leonardo Fornabaio di Ravenna.

ASSISTENTI: Giulia Maccaferri di Imola e Gianluca Latorre di Rimini.

RETI: 8′ pt e 27′ pt Mussoni (R), 45′ Domini pt (D), 4′ st e 10′ st Longobardi (D), 18′ Hassler st (R), 33′ Urbinati st (R), 41′ st Bellavista (R), 44′ st Guidotti (R).

AMMONITI: 22′ st Ventrucci (D), 41′ st Bellavista (R), 45′ st Zannoli (D).

I RISULTATI DELLA 26a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D E LA NUOVA CLASSIFICA

NOTE. Corner: 4-4. Spettatori: circa 60. Recupero: 4′ pt, 2′ st.

CRONACA E COMMENTO

Ben nove gol nella partita del “Nicoletti” tra Riccione Calcio 1926 e Diegaro. Vincono i biancazzurri di casa 6-3.

PRIMO TEMPO

All’8 riceve la palla Mussoni, che dal limite dell’area fa partire un diagonale che si infila alla sinistra di Zammarchi. Al 27′ Gianmaria Borghini va via sulla fascia destra, fa filtrare le sfera a centro area per Mussoni, che completa la sua doppietta personale (2-0). Al 45′ la difesa di casa perde una palla al limite dell’area, la sfera arriva sui piedi di Domini, che trafigge Crescentini. Si va all’intervallo con il Riccione avanti 2-1.

SECONDO TEMPO

Al 4′ angolo di Domini, che mette al centro, Longobardi di testa mette in rete il 2-2. Al 10′ il tiro di Longobardi colpisce la traversa, per il direttore di gara il pallone è entrato e convalida la rete (del vantaggio ospite) tra le proteste dei riccionesi. Al 18′ pareggio dei biancazzurri con Hassler, che dal limite fa partire un bolide che trafigge Zammarchi (3-3). Al 32′ calcio d’angolo di Hassler per la testa di Urbinati che la mette in rete per il nuovo vantaggio dei padroni di casa (4-3). Al 41′ riceve la palla Bellavista, che dal dischetto mette in rete il 5-3. Al 44′ Zammarchi esce a vuoto, la sfera si ferma sul dischetto e Guidotti la mette in rete per il 6-3 finale.

A cura di Filippo Agostini e Attilio Fabbri