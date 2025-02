Granfondo Riccione: pacchetti speciali per chi soggiorna e sconti sull'iscrizione

🔊 Ascolta audio

La macchina organizzativa della Granfondo Riccione è già in piena attività per la ventitreesima edizione, in programma il 22 e il 23 marzo. L’evento, organizzato dalle associazioni sportive Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promosso dal Comune di Riccione, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, unendo la passione per le due ruote alla scoperta delle bellezze paesaggistiche dell’entroterra.

“Ogni aspetto dell’evento sarà curato nei minimi dettagli, dalla sistemazione alberghiera alla messa a punto dei percorsi, fino alla promozione delle iniziative, grazie alla collaborazione con i club di prodotto riccionesi, Costa Hotels e Promhotels Riccione – osserva l’assessore allo Sport, Simone Imola -. I pacchetti soggiorno sono stati studiati per soddisfare le esigenze degli atleti, offrendo servizi dedicati come il check-out prolungato fino alle 15, gli spazi sicuri per il ricovero delle biciclette e la colazione servita in anticipo per consentire la partecipazione alla Granfondo Riccione nei tempi previsti”.

Il servizio di accoglienza è stato strutturato con due formule diverse di soggiorno. Il pacchetto di una notte prevede l’arrivo sabato 22 marzo e la partenza domenica 23, con trattamento di mezza pensione comprensivo di acqua ai pasti. Il pacchetto di due notti include l’arrivo venerdì 21 marzo e la partenza domenica 23, con trattamento di camera e colazione per la prima notte e mezza pensione per la seconda. Entrambe le soluzioni offrono tipologie differenti di sistemazione in camera, dalla doppia uso singola alla doppia e alla multipla, per rispondere anche alle esigenze di famiglie con bambini. I prezzi variano da un minimo di 44 euro a persona in mezza pensione in camera multipla per il soggiorno di una notte a un massimo di 106 euro a persona in doppia uso singola per il pacchetto di due giorni.

Scegliendo uno dei due pacchetti proposti da Costa Hotels, i partecipanti potranno usufruire di uno sconto sull’iscrizione alla Granfondo Riccione, agevolando così l’acquisto del pettorale.

La Granfondo Riccione e gli eventi collaterali

La gara principale si svolgerà domenica 23 marzo, ma il weekend sarà arricchito da numerosi eventi collaterali pensati per ciclisti di ogni livello. Oltre alla granfondo, sono previsti la mediofondo e la cicloturistica non competitiva, che offriranno percorsi meno impegnativi. A questi si aggiungono i tracciati gravel, ideali per chi desidera un’esperienza a stretto contatto con la natura.

La cicloamatoriale Granfondo Riccione partirà domenica 23 marzo alle 8 da viale Ceccarini per attraversare alcuni dei borghi più suggestivi delle colline, tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino. Il percorso si estende per 105 chilometri con un dislivello di 2.018 metri, mentre in parallelo si svolge la Mediofondo su un tracciato di 76,5 chilometri e con un dislivello di 1.499 metri.

Come da tradizione, la Granfondo Riccione sarà affiancata da iniziative per tutti, famiglie al seguito degli atleti comprese, confermando lo spirito di condivisione e di aggregazione della cicloamatoriale. Sabato 22 marzo, al mattino, sono in programma i due percorsi della “Perla verde gravel di Riccione”: uno più impegnativo, tra vigneti e salite panoramiche fino alla Riserva naturale di Onferno, l’altro su sterrati e single track verso Montefiore. Nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con la gimkana in piazzale Giardini, nel cuore di Riccione.

Domenica 23 marzo è programmata la cicloturistica non competitiva su un percorso di 61,1 chilometri con 690 metri di dislivello. Nella stessa mattinata si svolgerà anche il “Secondo Trofeo Città di Riccione Memorial Cristina Pesaresi”, una gara ciclistica riservata alle categorie Esordienti e Allieve donne.

Alla promozione della Granfondo Riccione collaborano anche i Riccione Bike Hotels.

Tutte le informazioni sul sito https://www.granfondoriccione.com/