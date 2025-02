Economia e politica nella stagione dei cambiamenti. Il prof Zamagni alla Righetti

🔊 Ascolta audio

Stefano Zamagni, ordinario di economia politica alla Università di Bologna e alla John Hopkins University e già Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, terrà un seminario sul tema Economia e politica nella stagione dei grandi cambiamenti. L’incontro è in programma lunedì 10 febbraio alle 17.15, alla sede della Fondazione Righetti (Via Cairoli 63) a Rimini. Previsto per il 9 dicembre scorso, il seminario era stato rinviato in conseguenza di eventi climatici che avevano interrotto la circolazione dei treni.

La relazione fisserà l’attenzione sulle principali novità che caratterizzano l’attuale fase storica, a cominciare dal disallineamento avvenuto gradualmente tra mercato e democrazia: vi sono paesi (come la Cina) che hanno avuto una fiorente economia di mercato, ma non la democrazia. La politica è stata poi subordinata ai poteri forti dell’economia e soprattutto della finanza. Lo scoppio, infine, della guerre – quella di Russia e Ucraina e quella che si svolge in Israele e in Palestina- ha ulteriormente appesantito la situazione. L’intervento di Zamagni e il dibattito che seguirà

cercheranno di individuare le vie che possono aiutare a trovare nuovi terreni di impegno, anche locali, per la soluzione di una situazione apparentemente bloccata e per continuare a coltivare

semi di speranza.

Nel seminario del 10 febbraio prossimo, Stefano Zamagni affronterà anche le conseguenze di quanto è accaduto nel frattempo con l’avvento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Si è all’inizio di una guerra commerciale per contrastare i dazi imposti sulle merci. Oltre alle misure già scattate nei confronti di Canada, Messico e Cina, nelle intenzioni di Trump vi è anche uno scontro commerciale con l’Europa. Gli effetti di questa svolta, interesseranno non solo l’economia, ma anche la politica nazionale e quella della Comunità Europea.