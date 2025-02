🔊 Ascolta audio

Questa sera (giovedì 6 febbraio) alle 20:35 su Icaro tv a Tutta salute si parlerà di: “Dal mal di stomaco al ben di stomaco: rimedi per reflusso, gastrite, ernia jatale” ospite di Lucia Renati sarà il Dottor Andrea Zanoni – Chirurgo specializzato in malattie gastro-esofagee.

Medico chirurgo specializzato in Chirurgia Generale. Lavora presso l’ospedale di Rovereto in Trentino, dove è responsabile dell’ambulatorio per le malattie di esofago e stomaco. È autore di diverse pubblicazioni e libri scientifici ed è docente presso la scuola di specializzazione in Medicina Generale della provincia di Trento. Insieme a Pietro Buffa, biologo nutrizionista, ha scritto il libro “Ben di stomaco – medicina e nutrizione per dire addio a reflusso, ernia jatale e gastrite” (Minerva).

Il mal di stomaco è diffusissimo, in tutte le sue forme, dalla gastrite al reflusso, all’ernia jatale: 9 italiani su 10 soffrono di disturbi gastrointestinali: tra i sintomi più frequenti il reflusso gastroesofageo, che accomuna oltre il 44% dei connazionali, seguito dal bruciore di stomaco (36,8%), gonfiore e meteorismo (28,1%), diarrea (27,1%), difficoltà digestive (25,7%) e stitichezza (25,4%). La gastrite affligge circa 12 milioni di italiani. Sono gli ultimi dati dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO), Secondo l’Istituto Superiore di Sanità le probabilità di comparsa crescono con l’aumentare dell’età, sebbene ne soffrano di frequente anche neonati e donne in gravidanza.

Insomma, lo stomaco è senz’altro un organo che dobbiamo tenere in perfetta efficienza e molti aspetti della nutrizione oggi rivestono un ruolo fondamentale per rimettere in salute quest’organo e attraverso di lui, tutto il nostro organismo.

