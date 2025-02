Coppa Italia Serie C: Rimini-Trapani: diretta testuale

🔊 Ascolta audio

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Vitali (19′ st 91 Colombi), 4 Bellodi, 21 Piccoli (8′ st 10 Malagrida), 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 30 De Vitis, 34 Ubaldi (8′ st 77 Cioffi), 46 Cinquegrano (45′ st 6 Gorelli), 80 Garetto (8′ st 18 Conti), 97 Parigi. A disp.: 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Leonardi, 11 Gagliano, 25 Lombari, 98 Lepri. All. Buscè.

TRAPANI: 1 Ujkaj, 4 Sabatino, 8 Hraiech (17′ st 18 Ruggiero), 9 Anatriello (45′ st 11 Stensrud), 10 Segberg (17′ st 17 Zappella), 21 Carraro, 27 Piovanello (1′ st 23 Malomo), 28 Silvestri, 30 Ciuferri (1′ st 98 Ongaro), 33 Benedetti, 99 Ciotti (. A disp.: 22 Barosi, 81 Salamone, 7 Daka, 13 Mulè, 14 Verna, 94 Liotti. All. Torrente.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

ASSISTENTI: Andrea Cecchi di Roma 1 e Marco Sicurello di Seregno.

4° UFFICIALE: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

RETI: 29′ st Cioffi, 40′ st Malagrida.

ESPULSI: 27′ st Torrente (allenatore Trapani) per proteste, 36′ st Malomo per gioco violento.

AMMONITI: Agliardi (all. portieri del Rimini), Silvestri, Sabatino.

NOTE. Corner: 6-3. Spettatori: 2.364.

CRONACA E COMMENTO

La terza partita di fila giocata dal Rimini al “Romeo Neri” è la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C con il Trapani. Tutto ancora da decidere dopo l0 0-0 dell’andata. In casa biancorossa assenti Cernigoi, Brisku, Semeraro e Falbo.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, pantaloncini e calzettoni rossi. In blu con rifiniture e numeri bianchi i siciliani.

PRIMO TEMPO

3′ cross di Longobardi dall’out di sinistra, sponda aerea di Cinquegrano per Parigi, che controlla di coscia e calcia di destro, Ujkaj si rifugia in angolo. Batte Megelaitis, nulla di fatto sugli sviluppi.

10′ sterzata di Piccoli, che poi però impatta male il pallone, lontano dal bersaglio.

13′ Langella recupera palla, Parigi riceve, sombrero e destro dal limite dell’area, palo pieno. Sarebbe stato un eurogol.

23′ Piovanello avanza e va alla battuta, Megelaitis devia in angolo.

Sugli sviluppi del corner, battuto da Bendetti, Carraro rimette in area, Anatriello si coordina per la rovesciata, ma non trova il bersaglio.

29′ corner di Piccoli e stacco di testa sul secondo palo di Cinquegrano, pallone fuori di un niente. E occasione clamorosa non sfruttata dal Rimini.

31′ filtrante di Garetto per Cinquegrano, che spalanca la porta a Ubaldi, l’attaccante dall’altezza del dischetto calcia debolmente, graziando Ujkaj.

35′ Ujkaj porta il pallone fuori area con le mani, punizione per il Rimini: Parigi calcia sulla barriera.

Primo tempo giocato prevalentemente a ridosso dell’area granata.

36′ Cinquegrano non arriva in tempo per questione di centimetri sul traversone da sinistra di Longobardi.

44′ Cinquegrano per Langella, il cui lob si accomoda sulla parte alta della rete.

Si va all’intervallo, senza recupero, sullo 0-0, punteggio stretto al Rimini.

SECONDO TEMPO

Sabatino, sugli sviluppi del secondo corner per gli ospiti, Carraro prova a risolvere con un tiraccio, conclusione deviata in angolo.

11′ gioco fermo per un intervento falloso su Vitali.

19′ Vitali non ce la fa, deve lasciare il campo per l’ingresso di Colombi.

29′ la punizione di Cioffi passa tra le mani di Ujkaj e si infila sotto la traversa. Rimini meritatamente in vantaggio. Secondo gol di fila su calcio da fermo (dopo il rigore contro l’Ascoli) per il numero 77 di Buscè.

33′ il tentativo dal limite dell’area di Zappella è alle stelle.

36′ il Trapani resta in dieci per il rosso diretto a Malomo per un brutto intervento su Conti.

40′ Conti serve Cioffi, la cui battuta viene respinta dal palo, recupera il pallone Malagrida, che lo scaraventa in rete. Rimini 2-Trapani 0.

43′ Cioffi avanza e calcia dal limite dell’area, Ujkaj respinge.

Sei i minuti di recupero.

