'Strade facendo'. Al via l'edizione 2025 di Valturio Economia

Al via la nuova edizione di Valturio Economia: l’evento, che quest’anno ha scelto il titolo “Strade facendo”, si propone come un viaggio ricco di tappe e incontri che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di prestigio, provenienti dal mondo dell’impresa, delle istituzioni e della società civile. Un’opportunità per gli studenti di confrontarsi con il mondo fuori dalle aule scolastiche, di acquisire nuove competenze e di pensare ed immaginare il proprio futuro.

Aprirà i lavori la mattina di lunedì 27 gennaio il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, seguirà un programma ricco e variegato, che vedrà lungo il corso dell’intera settimana avvicendarsi molti ospiti ed esperienze.

Si comincia con le protagoniste di “Beautiful minds” di Confindustria Romagna e i talk con imprenditori locali organizzati da Confartigianato e CNA, passando per gli interventi di esperti come Fabrizio Miserocchi di Ior, Andrea Bontempi di Nomisma e Guido Caselli di Unioncamere.

Ci saranno momenti dedicati alla legalità e alla sicurezza sul lavoro, con interventi di Polizia, San Patrignano, Guardia di Finanza e un focus sul tema appositamente pensato per l’evento dal Comune di Rimini e coordinato dall’assessore Bragagni.

Spazio anche al terzo settore e all’associazionismo giovanile, con l’intervento dell’assessora Francesca Mattei e le testimonianze di realtà come CornER, Lazzaro e Ca’ Santino.

Quest’anno l’ITES Valturio ha voluto invitare inoltre numerosi ex allievi per mostrare agli studenti le molteplici opportunità che si possono presentare dopo la scuola proprio a partire da un percorso di tipo tecnico, un modo per creare un ponte tra generazioni.

A chiudere i lavori, una riflessione sulla parità di genere con la scrittrice e attivista Giulia Blasi, lo spettacolo teatrale “Le sorelle di Shakespeare” appositamente riadattato dalla compagnia Reparto prototipi e un focus sull’aspetto legale e giuridico del tema, con il contributo dell’associazione Extrema Ratio e del festival Anticorpi.

Completano il programma laboratori pensati dagli esperti di Lavoro Sviluppo Italia, uscite sul territorio con Rimini Bluelab e un incontro con il regista Kristian Gianfreda in occasione della proiezione del suo documentario “Il pazzo di Dio” al cinema Tiberio.

Il programma.

