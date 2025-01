Rimini-Lucchese: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

RIMINI-LUCCHESE 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Bellodi, 8 Semeraro (32′ 11 Gagliano), 10 Malagrida (1′ st 18 Conti), 21 Piccoli, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 30 De Vitis (42′ st 46 Cinquegrano), 33 Langella, 80 Garetto, 97 Parigi. A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 5 Fiorini, 7 Chiarella, 25 Lombardi, 34 Ubaldi. All. Buscè.

LUCCHESE: 22 Palmisani, 6 Gasbarro, 8 Tumbarello, 9 Magnaghi (28′ st 10 Selvini), 14 Quirini, 21 Visconti, 27 Gucher, 30 Gemignani, 31 Catanese, 33 Sabbione, 70 Saporiti (40′ st 19 Fedato). A disp.: 1 Coletta, 12 Allegrucci, 13 Fazzi, 18 Sasanelli, 26 Cartano, 29 Antoni, 38 Leone, 77 Giacchino. All. Testini.

ARBITRO: Andrea Migliorini di Verona.

ASSISTENTI: Umberto Galasso di Torino e Stefano Peletti di Crema.

4° UFFICIALE: Adam Collier di Gallarate.

RETI:

AMMONITI: Megelaitis.

NOTE. Corner: 6-3. Spettatori: 2.443 (438 paganti e 2.005 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Reduce da due trasferte impegnative, a Chiavari, tana dell’Entella prima in classifica, e a Pescara (terzo della classe) che hanno portato un punto nelle casse del Rimini (salito a 30), i biancorossi fanno il loro debutto nel 2025 al “Romeo Neri” ospitando la Lucchese, quart’ultima in classifica con i suoi 19 punti, reduce da due K.O. di fila e che ha appena cambiato proprietà. Buscè deve fare a meno degli infortunati Cernigoi, Gorelli, Falbo e Brisku, dello squalificato Lepri, e di Cioffi, alle prese con la febbre. A disposizione i neoacquisti Gagliano e Conti, entrambi in panchina.

Rimini in tenuta blu, in divisa bianca la Lucchese.

PRIMO TEMPO

5′ Longobardi ha un buon pallone in area, ma impatta male, nessun problema per Palmisani.

6′ punizione da oltre 25 metri per gli ospiti: Saporiti cerca direttamente la porta, pallone alto.

7′ il primo angolo della partita è per il Rimini, nulla di fatto sugli sviluppi.

18′ Garetto appoggia per Parigi, che calcia dal limite dell’area, sfera a lato.

28′ Saporiti calcia in corsa, pallone lontano dal bersaglio.

Nello stesso minuto Bellodi sbaglia il passaggio, servendo involontariamente Magnaghi, che cerca il pallonetto dalla trequarti, sfera a fondo campo.

33′ Magnaghi carica il destro da fuori area, pallone a lato.

35′ secondo corner per i biancorossi: batte Megelaitis, Longobardi tocca di testa, poi Palmisani esce di pugno e allontana.

40′ primo angolo anche per gli ospiti: batte Saporiti, Catanese svetta di testa, colpo di reni di Colombi, che respinge.

Si va all’intervallo sull’unico punteggio possibile: lo 0-0.

SECONDO TEMPO

Si riparte con in campo Conti (al suo esordio in biancorosso) al posto di Malagrida.

2′ Saporiti scambia con Tumbarello e si presenta a tu per tu con Colombi, che respinge entrambi i tiri del numero 70. Solo corner per i toscani.

6′ cross di Garetto e deviazione di testa in tuffo di Parigi, sfera a lato. Occasione Rimini!

11′ terzo angolo per il Rimini, batte corto Piccoli, nulla di fatto.

16′ quarto corner per i padroni di casa: Piccoli mette in mezzo, De Vitis tenta la rovesciata da centro area, ma non riesce ad impattare.

19′ Maganghi entra in area e calcia, il pallone, forse deviato da Saporiti, comunque sulla traiettoria (e in fuorigioco), si stampa sul palo, ma si alza la bandierina.

22′ angolo n. 5 per i locali: batte Megelaitis, Palmisani esce male, Garetto tocca di testa, Catanese ribatte ed il portiere ospite si ritrova il pallone tra le mani.

31′ cross dalla trequarti di Longobardi e deviazione a fondo campo di Parigi.

32′ fa il suo esordio anche l’attaccante Gagliano, che entra al posto di Semeraro.

34′ Gagliano scambia con Parigi e calcia di sinistro, esterno della rete.

35′ cross di Garetto dall’out di sinistra, sponda di Parigi, il tiro di Gagliano è murato.

39′ terzo corner per i rossoneri: traiettoria insidiosa, che percorre tutta l’area senza che nessuno riesca a deviare.

42′ Parigi controlla in area e calcia, pallone alto.

45′ sesto corner per il Rimini: Piccoli sul secondo palo, Gasbarro allontana.

Tre i minuti di recupero.

