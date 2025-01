Doppia Sconfitta in terra sarda per NTS Informatica Basket Rimini

🔊 Ascolta l\'audio

D Junior Team Sassari-NTS Informatica Basket Rimini 63-55

IL TABELLINO

D Junior Team Sassari: Carta G., Bazzoni 11, Carta S., Canu 21, Saderis 8, Fresu ne, Quaranta 19, Asproni 4. All. Cherchi.

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 7, Giustino K. 31, Acquarelli 9, Raik ne, Pozzato ne, Martinini, Storoni 2, Pellegrini 4, Ladson, Castagnetti 2. All. Loperfido.

Arbitri: Fiorin e Mameli.

Parziali: 14-12; 26-28 (12-16); 34-37 (8-9); 49-49 (15-12); OT: 63-55 (14-6).

CRONACA E COMMENTO

Prima uscita amara in quel di Sassari, finisce 63 a 55 dopo un supplementare a favore di D Junior Team Banco di Sardegna la prima sfida nell’isola. Giocata punto a punto dall’inizio alla fine con tanta difesa efficace e punteggio basso Rimini ha chiuso in vantaggio i due quarti centrali, ma i soliti troppi errori da sotto sono stati fatali consentendo agli avversari di guadagnarsi l’overtime.

Con questa battuta d’arresto si allontana il sogno playoff di NTS Riviera Basket Rimini che impatta con un avversaria di tutto rispetto che Rimini doveva superare nel tempo regolamentare avendone le carte pienamente in regola. Approfittando di un arbitraggio un po’ troppo casalingo su Kevin Giustino, oggetto delle “cure” avversarie che lo mandato su tutte le furie fino a farsi espellere D Junior Team ha portato a casa la gara.

Al danno si aggiunge la beffa, alle 11 di domenica 19 si torna in campo a Porto Torres, senza Giustino squalificato e senza Acquarelli colpito da un attacco febbrile notturno e la salita si fa ancora più dura. L’avversaria è di seconda fascia, ma l’ambiente e le condizioni sono sfavorevoli, comunque mai dire mai.

Asinara Abile Porto Torres-NTS Informatica Basket Rimini 64-55

IL TABELLINO

Asinara Abile Porto Torres: Bobbato 15, Falchi 13, Obino 17, Ciciou 11, N’Goran 8, Atzori M., Shablova ne. All. Simula.

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 15, Raik 10, Pozzato, Martinini, Storoni, Pellegrini 18, Ladson 12, Castagnetti. All. Loperfido.

Arbitri: Solinas e Mameli.

Parziali: 11-10; 25-22 (14-12); 45-37 (20-15); 64-55 (19-18).

CRONACA E COMMENTO

Settimana da dimenticare per NTS Informatica Basket Rimini che un formazione rimaneggiata esce sconfitta anche nella seconda gara ad opera di Asinara Abile Porto Torres in una gara ancora giocata col massimo equilibrio considerando la panchina corta con le assenze di Giustino per squalifica e Acquarelli per problemi di salute durante la notte. Tanto spazio a Raik e Ladson oltre ai soliti Pellegrini e Loperfido che sono saliti in cattedra con la necessità di compensare il mancato bottino degli assenti. Rimini ha sempre dovuto inseguire fin dall’inizio cedendo quel tanto che basta nel terzo quarto per precludersi la rimonta ed il colpo gobbo.

Alla fine il bilancio dice che i troppi errori al tiro restano il primo avversario da battere prima ancora dell’ avversaria di turno di NTS Informatica Basket Rimini che che si mangia le mani per l’occasione perduta.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini