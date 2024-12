Pollini è un giocatore dello United Riccione. Bontempi rientra a L'Aquila Montevarchi

🔊 Ascolta l\'audio

Nicolò Pollini è biancoazzurro – si legge in una nota dello United Riccione -.

Terzino destro scuola Lazio, con i biancocelesti ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino a giocare nella formazione Primavera. In Serie D ha già giocato nel Levico Terme.

Nella stessa giornata lo United Riccione ha anche trovato l’accordo con L’Aquila Montevarchi, per il rientro in rossoblu a titolo definitivo di Marco Bontempi. Grazie di tutto Marco e in bocca al lupo!