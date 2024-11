Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del San Marino Calcio

🔊 Ascolta l\'audio

Il San Marino Calcio comunica – sul suo sito – di aver affidato ad Oberdan Biagioni l’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il nuovo tecnico, in compagnia del DS Daniele Deoma, ha incontrato oggi atleti, staff e collaboratori prima di assistere all’amichevole interna con i ragazzi della juniores. Un primo contatto visivo utile anche per valutare non solo la Prima Squadra ma la totalità dei calciatori tesserati dalla società.

Biagioni, romano classe ‘69, ha collezionato nella sua carriera di calciatore quasi 400 presenze nei campionati professionistici con 59 reti e 10 assist. Tra queste spiccano le 60 presenze in serie A con Foggia ed Udinese. Oberdan, partito dalla Romulea, ha indossato, tra le tante, le maglie di società come Brescia, Cosenza, Crotone, Fidelis Andria, Lazio, Monopoli, Pistoiese.

Da allenatore il suo percorso inizia nel 2004 a Tivoli, quindi Terracina, Ostia Mare, Andria, Viterbese, Olbia, Potenza, Messina, Lanusei ed ancora Olbia per un totale di circa 300 panchine.

“Ho accettato la chiamata del direttore perché il progetto che mi è stato presentato è stimolante ed ambizioso – le prime parole del nuovo mister -. Ai ragazzi ho chiesto impegno, serietà ed attaccamento alla maglia. Dal campo si deve uscire sempre “sporchi e sudati” con la consapevolezza di aver dato più di tutto. Qui non c’è più tempo da perdere. Siamo tutti uguali e quindi tutti sotto osservazione me compreso e questo per noi deve essere motivo di stimolo a fare sempre di più”.

“Biagioni – afferma il DS Deoma – è un allenatore capace ed esperto della categoria che può restituire alla squadra la consapevolezza dei propri mezzi e riprendere così insieme quel cammino di crescita verso gli ambiziosi obiettivi del Presidente Montanari”.