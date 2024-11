Giuseppe Conte a Rimini per sostenere i candidati del 5 Stelle alle Regionali

🔊 Ascolta l\'audio

Venerdì 8 novembre, il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del consiglio Giuseppe Conte sarà a Rimini in occasione di Ecomondo, l’importante fiera internazionale dedicata alla sostenibilità e all’innovazione ambientale. “L’evento rappresenta un’opportunità di confronto su tematiche cruciali come l’economia circolare, le energie rinnovabili e la salvaguardia del territorio, al centro del dibattito pubblico”, spiegano i coordinatori regionali pentastellati Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Al termine della visita in fiera, dalle ore 13:30 alle 14:30, insieme ai candidati Maria Angela Bigoli, Alberto Nicolini, Simona Domeniconi e Federico Lepore, Giuseppe Conte incontrerà attivisti e rappresentanti delle realtà locali per un momento di dialogo e condivisione presso il bar dei Portici, in Viale XXIII Settembre 1845, 114, quartiere Celle. L’incontro sarà un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità del territorio, ascoltare le istanze della comunità e approfondire questioni rilevanti per Rimini e l’Emilia-Romagna.