Ennesimo "Trofeo Marco Simoncelli" di successo per il "Renzo Pasolini"

Si è conclusa da pochi giorni la stagione sportiva del “Trofeo Marco Simoncelli” 2024, competizione di minimoto che ha visto gareggiare ben 132 piloti divisi in sei categorie (Junior A, Gentlemen, Open A, Junior B, Junior C e Open B) e impegnati in sei tappe: dal 24 marzo a Cervia al 20 ottobre a Misano. Una sfida che, negli anni, ha saputo guadagnarsi un posto di valore e importanza nell’ambito del motociclismo nazionale per giovani e giovanissimi.

“Dal punto di vista sportivo il “Simoncelli” è di particolare valore – sottolinea Sergio Rastelli, presidente del motoclub “Renzo Pasolini” di Rimini – perché mette in luce caratteristiche, doti e passioni dei giovani piloti che sono di grandissimo livello. Alcuni di questi sono iscritti al nostro motoclub. La competizione ha uno stretto rapporto con il campionato interregionale. Abbiamo una grande collaborazione con Cristian Farinelli, che, per conto della Fmi, si occupa della promozione delle minimoto; inoltre ci supporta Massimiliano Lo Bosco, un direttore di gara che ha grandissime doti umane. All’interno del nostro motoclub si sono impegnati in prima persona Martino Barberi e Franco Zaghini che hanno coordinato tutti i nostri soci, comprese Sara e Veronica (rispettivamente Zaghini e Tommasini, responsabili social media), che si occupano di gestire i nostri spazi social e sono la novità più recente del motoclub”.

Nell’organizzare la competizione il “Pasolini” è stato affiancato dal motoclub Cmv, che ha gestito quattro delle sei tappe: a Cervia, Giulianova, Rieti e Cascia, mentre il gruppo guidato da Rastelli si è occupato delle tappe di San Mauro e Misano.

La premiazione di questo importante trofeo dovrebbe svolgersi il 12 gennaio, durante il tradizionale pranzo di inizio anno del motoclub “Renzo Pasolini”.

Questi i risultati delle varie categorie: nella Junior A, con ben 37 piloti al via, si afferma Alexander Primo Prataviera, del veneto Cmv, di tre punti sul compagno di club Federico Napolitano (2017 a 214), con Carlo Introna, del Motorland Emilia Romagna, 3° a 209, al termine di una bella sfida a tre. Sesto Gabriel Spaccini, del motoclub Cattolica, davanti a Carlo Maria Scrocchi del Magnum 32 dell’Emilia Romagna, con Matteo Angius, del “Pasolini” 9°.

Nella Open A altro successo del Cmv, con Cristian Marinello che si è imposto su Marco Macciaroni del “Pasolini” e su Thomas Tamagnini del Cattolica (rispettivamente 277 punti, 267 e 255). Mattia Lanzi del Eleven dell’Emilia Romagna è 7°.

Nella Gentlemen vittoria di Mauro Finelli su Giulio Cortesi, entrambi Cmv, e Simone D’Ignazio, del “Giulianova”.

Nella Junior B si impone Marco Rizzi, per due punti su Ethan Botti (273 a 271 per gli alfieri del motoclub Viadana), con Damiano Giannicola del MotoX Racing del Lazio, 3°. Sesto Federico Luciani del “Pasolini”.

Nella Junior C altro successo del motoclub lombardo con Sebastiano Dossena, a precedere Alessandro Souchet del Cmv e Mino Alex Tieppo del “Cattolica”. Quarto Luca Neroni, Oscar Team Emilia Romagna, e 6° Diego Sartucci del “Cattolica”.

Infine nella Open B vittoria di Matyas Polka, del Cmv, su Salvatore Boerio, del Gt10 Racing del Lazio, e Luca Bandini, sempre del Cmv, con Nicolas Casari, del “Della Futa”, 4° davanti a Leonardo Canali del Eleven.