GP Pramac dell'Emilia-Romagna: il maltempo complica ma non ferma il programma degli eventi

🔊 Ascolta l\'audio

Il maltempo della settimana complica un po’ ma non ferma il programma degli eventi di The Riders’ Land Experience in vista del Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna in programma nel weekend a Misano World Circuit.

ANNULLATA LA MOTOGP RIDERS’ PARADE

Le previsioni meteorologiche hanno costretto all’annullamento della MotoGP™ Riders’ Parade che era in programma mercoledì pomeriggio nel centro storico di Rimini con la presenza di piloti ed un gran numero di moto.

CORIANO: SPOSTATA A SABATO L’INAUGURAZIONE DEL TOTEM LUMINOSO IN MEMORIA DI MARCO SIMONCELLI

Non più giovedì mattina, ma sabato 21 settembre alle 19.00, l’appuntamento voluto dall’amministrazione comunale per intitolare a Marco Simoncelli la rotonda all’incrocio tra via Marano e via Saragat. Verrà svelato un totem luminoso che rappresenta nelle sue quattro parti il campione corianese. La rotatoria è stata inoltre oggetto di un radicale intervento con una grafica che rappresenta i colori di Simoncelli e una texture realizzata dal designer romagnolo, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.

A RICCIONE TRE GIORNATE CON INGAR MOTOR FEST. VENERDÌ CITTADINANZA ONORARIA A GIACOMO AGOSTINI

Oggi il Comune di Riccione ha annunciato in conferenza stampa il programma di Ingar Motor Fest, in programma da venerdì a domenica in viale Amerigo Vespucci (zona Luna Park).

Venerdì 20 settembre alle 20:30 Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo di motociclismo, riceverà dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, la cittadinanza onoraria di Riccione. La serata si completerà con un originale un talk show a cui si aggiungeranno il comico riccionese Paolo Cevoli e monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.

Venerdì e sabato, dalle 16.00 e la domenica dalle 10.00, esibizioni, stand street food e dalle 18 si terranno i voli in mongolfiera. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e di luci. Nell’Arena Drift, i piloti del Cosmo Drift Team si esibiranno in spettacolari evoluzioni con auto da drifting, e sarà possibile vivere l’emozione del Taxi Drift. L’Arena Jeep-Trial presenterà un percorso ad ostacoli per i grandi protagonisti del campionato italiano fuoristrada, che sfideranno la forza di gravità con i loro mezzi da ‘scalata’. Al centro del festival, l’Arena Freestyle ospiterà il team di Alvaro Dal Farra. Per i più piccoli, la Happy Zone. E poi voli in mongolfiera, esposizione di modellini di auto e moto, il Rallycross, le auto e moto auto-costruite nell’Area Time Machine, i “mostri meccanici sputafuoco”, le sculture statiche espositive nella sezione Tra Scienza e Fantascienza.

La manifestazione proporrà anche una selezione di eccellenze enogastronomiche dell’International Street Food, in collaborazione con Confartigianato Rimini. L’ingresso all’evento è gratuito con offerta libera: parte dei proventi sarà devoluta all’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) e alla Croce rossa italiana, sezione di Riccione. il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it

IL GENIO DI MASSIMO TAMBURINI IN MOSTRA AL MISANO WORLD CIRCUIT

“Il mondo di Massimo Tamburini” è la mostra che sarà allestita al Misano World Circuit Marco Simoncelli nelle sale del Garage 51, presso la tribuna C, da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre. L’iniziativa, fortemente voluta dalla figlia del designer riminese Simona Tamburini, ricorre nel decimo anniversario della scomparsa del padre Massimo, e coincide con il trentesimo anniversario della produzione di una delle sue “creature” più importanti, la Ducati 916. In mostra tanti gioielli, moto che videro Massimo Tamburini protagonista di un periodo, quando nel 1973 fondò la casa motociclistica Bimota, fino alla fine dei primi anni 2000, quando Tamburini cessò la sua intensa collaborazione con MV Agusta. Domenica 22 presenzieranno alla mostra la figlia di Massimo Tamburini, Simona, e Livio Lodi, curatore del Museo Ducati, che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante esposizione.

WEEKEND CON LA TRANSITALIA A RIMINI

Nel weekend, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, in piazzale Fellini e sul Lungomare Tintori a Rimini, andrà in scena la terza edizione del Transitalia Expo, evento che affianca la decima edizione della Transitalia Marathon, in partenza da Rimini lunedì 23 settembre.

SABATO A MWC UNA INSTALLAZIONE PER RICORDARE IL PREMIO COMPASSO D’ORO

Sabato alle 11.30 alla Pit Building sarà svelata un’installazione che riprenderà il prestigioso premio del Compasso d’Oro ADI 2024 che MWC, insieme al designer Aldo Drudi, ha ricevuto nel giugno scorso nella categoria ‘Ricerca per l’Impresa’. Il Premio è riferito all’intuizione di sintetizzare i colori della Riders’ Land negli oltre 20.000 mq delle vie di fuga del Marco Simoncelli, fino a rendere identitaria la pista e connetterla col territorio. L’installazione renderà permanente il ricordo del prestigioso riconoscimento in uno spazio strategico che guarda al futuro del circuito. Interverranno alla cerimonia i vertici di ADI con la vicepresidente Antonella Andriani, e Wladimiro Bendandi, presidente ADI Emilia-Romagna, quelli di MWC col presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani, Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, e il designer Aldo Drudi.

PROFESSIONISTE E IMPRENDITRICI IN PADDOCK CON NADIA PADOVANI E POI TORNEO DI PADEL

Sempre sabato, alle 17.00 alla Padel Arena si concluderà con un torneo sportivo la visita di un gruppo di professioniste e imprenditrici del territorio che dalle 12.00 saranno accolte da Nadia Padovani, CEO del Team Gresini, per un confronto sul ruolo delle donne nel motorsport nei vari ambiti operativi. In collaborazione con MWC faranno un ‘paddock tour’, assisteranno alla gara sprint e la giornata si concluderà con le premiazioni del torneo di padel alla piscina del Ristorante Santamonica interno al circuito.

PROSEGUE LA PREVENDITA BIGLIETTI

Procede bene la campagna di vendita dei biglietti per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com.

ATTENZIONE DOMENICA GARE ANTICIPATE DI UN’ORA

Da segnalare i cambi di orari delle gare in programma domenica, anticipati tutti di un’ora: Moto3 alle 10.00, la Moto2 alle 11.15 e la MotoGP alle 13.00.