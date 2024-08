Una freccia a stelle e strisce per la San Marino Academy: ecco Julia Weithofer

🔊 Ascolta l\'audio

Non manca un tocco di internazionalità nel mercato estivo della Prima Squadra femminile. Al gruppo biancoazzurro si unisce Julia Saveria Weithofer, difensore statunitense che ha iniziato la propria carriera nell’UMass Minutemen (college americano del Massachussets), per poi trasferirsi in Italia, dove ha indossato le casacche di Roma Calcio Femminile e Lazio. Dopo due stagioni trascorse in Championship, con il Durham, Julia si trasferisce alla Sassari Torres (anche qui per due stagioni) per poi volare in Irlanda, ad Athlone. Il richiamo dell’Italia torna a fasi sentire nello scorso mese di febbraio, quando si unisce alla causa del Tavagnacco. Ed ora è pronta a lottare per la causa di San Marino.

“La San Marino Academy è un club con una mentalità professionistica e con tanta storia – afferma la classe 1995 – C’è un buon gruppo e questo credo sia un aspetto molto importante nel calcio, sia maschile che femminile. Spero di crescere e contribuire anche con la mia esperienza al raggiungimento dei nostri obiettivi.”

Julia ha toccato varie latitudini del calcio internazionale, accumulando esperienze che l’hanno aiutata a formarsi e che potranno risultare preziose anche in funzione della stagione imminente. “Mi piace che in Italia ci sia una forte attenzione sulla tattica, un’attenzione che certamente non trovi in America, dove il calcio è soprattutto fisico. L’esperienza delle mie compagne e l’esperienza dei miei allenatori mi hanno aiutata a crescere e ad imparare un calcio diverso. Spero di poter trasformare tutto questo in un aiuto concreto per le mie nuove compagne.”

La ragazza di East Longmeadow, Massachussets, agisce sia come terzino destro che come terzino sinistro, ma sa adattarsi a centro difesa ed anche come esterno alto. Si descrive così: “Sono una giocatrice atleticamente forte e mi piace in modo particolare il gioco palla a terra. Amo anche spingere sulla fascia ed inserirmi il più possibile in fase offensiva. Come ragazza sono molto allegra e solare. Mi piace mettermi a disposizione e, grazie all’esperienza maturata in questi anni, spero di poter diventare un punto di riferimento per le compagne più giovani.”

E se le si chiede di riassumere la sua filosofia in un motto, la risposta è: “Forward, upward, onwards, together”, e cioè “guardare sempre avanti, rimanere unite e non mollare mai”.

