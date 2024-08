Redditi in aumento ma famiglie prudenti. Confesercenti: detassare aumenti retributivi

🔊 Ascolta l\'audio

Aumentano i redditi dipendenti ma le famiglie sono prudenti e stanno tornando formiche anche se siamo ancora nella stagione delle cicale: è il quadro tracciato da Confesercenti sulla situazione attuale dei redditi in Italia.

Con la crescita dei salari incremento di +5,5 miliardi di euro di consumi nel 2024, ma tasse e ritorno al risparmio riducono l’impatto sulla spesa delle famiglie. I salari tornano a crescere; la tornata di rinnovi dei contratti nazionali nel biennio 2023-2024, tra cui quelli di terziario e turismo siglati a marzo e luglio di quest’anno, porterà a un sostanziale aumento dei redditi da lavoro dipendente, con un incremento di 19,1 miliardi di euro rispetto al 2022. A stimarlo è il Cer (Centro Europa Ricerche per Confesercenti).

Per gli stipendi degli italiani si tratta di un aumento più ampio rispetto agli anni passati, anche per recuperare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie provocata dalla fiammata inflazionistica del biennio 2022-2023.

L’incremento degli stipendi darà una spinta anche ai consumi, con un aumento previsto della spesa delle famiglie di 5,5 miliardi nel 2024, lo 0,4% in più di quanto si sarebbe registrato in assenza di rinnovi contrattuali. L’impatto sulla spesa, però, è depotenziato non solo dal peso del fisco – che, insieme ai contributi sociali, assorbirà 7,1 miliardi di euro – ma anche dalla necessità di ricostituire le riserve erose dagli italiani per far fronte all’aumento dei prezzi. Le famiglie sono prudenti, e stanno tornando formiche anche se siamo ancora nella stagione delle cicale. Una situazione resa più complessa dall’alto livello dei tassi di interesse, che aumenta i costi del credito per le imprese e per i consumatori.

La spinta generata dai rinnovi, sottolinea Confesercenti, incontra dunque troppi freni che ne mitigano la portata. Per amplificare l’impatto sull’economia, sarebbe utile, nell’ambito della riforma fiscale, detassare gli aumenti retributivi stabiliti dai contratti riconosciuti come comparativamente più rappresentativi. Un intervento di questo tipo contribuirebbe a contrastare la diffusione dei contratti pirata (che costano fino al 20% in meno perché ‘tagliano’ istituti indiretti e welfare bilaterale) e a far emergere l’elusione contributiva e fiscale, che si stima avere una dimensione del 30% del totale dei rapporti di lavoro. Genererebbe inoltre circa 4 miliardi di ulteriore spesa delle famiglie e un aumento aggiuntivo del PIL di 2,4 miliardi nel 2024-2025. La politica monetaria della BCE, però, deve cambiare: è necessario incamminarsi su un percorso di decisa riduzione dei tassi di interesse, un passaggio chiave per la ripresa del mercato interno.

“La riforma del fisco dovrebbe detassare gli aumenti retributivi, si genererebbero 4 miliardi di consumi in più. Il taglio dei tassi di interesse poi è un passaggio chiave per la ripresa”, commenta Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Rimini.