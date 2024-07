Rimini e l'Emilia-Romagna pronte ad ospitare i Mondiali di Pattinaggio Artistico

🔊 Ascolta l\'audio

Presentati mercoledì a Rimini gli Artistic World Championships. L’evento sarà uno dei dodici Campionati Mondiali del programma generale dei World Skate Games Italia 2024 che andrà in scena in 4 regioni italiane. Dall’8 al 21 di settembre la manifestazione romagnola sarà ospitata nei padiglioni di Rimini Fiera. I Mondiali di pattinaggio Artistico prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 42 nazioni. 22 i titoli iridati da assegnare, nelle discipline tradizionali del singolo, della coppia, della danza e nelle specialità dei gruppi spettacolo e precision e della solo dance. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico.

Impressionanti i numeri dei World Skate Games Italia 2024: 100 paesi partecipanti, 12 discipline, 4 regioni coinvolte, 12.000 atleti e 600 competizioni, oltre 150 titoli in palio, e il supporto istituzionale del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di tutte le Regioni ed i Comuni coinvolti.

Rimini, terra di grandi tradizione e campioni del pattinaggio artistico, dopo quello del 1985 torna ad organizzare un mondiale, insieme alle tante iniziative collaterali che porteranno oltre 60.000 presenze complessive nella riviera romagnola. Ieri nel suggestivo ed iconico scenario di Piazza Kennedy, con lo splendido tramonto riminese a fare da quinta alle spettacolari performance dei tanti campioni mondiali di pattinaggio artistico, sono intervenuti:

Sabatino Aracu, Presidente FISR e World Skate: “Sarà il mondiale dei mondiali con numeri incredibili. L’assegnazione di 160 titoli fa dei WSG la più grande manifestazione iridata nella storia dello sport, resa possibile dal sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini che hanno creduto ed investito da subito su questo evento. Sarà un festival dei giovani per i giovani. Dopo quasi 40 anni ritorna un mondiale a Rimini, da lì è iniziata la leadership nella nostra disciplina regina che contiamo di confermare anche quest’anno con i nostri campioni azzurri.”

Michele Lari, Assessore allo Sport del Comune di Rimini: “Devo ringraziare la Fisr ed il Presidente Aracu per l’entusiasmo che sa trasmettere, la Regione Emilia Romagna per il sostegno, infine il COL per l’organizzazione di questo evento che completa un calendario sportivo internazionale straordinario per Rimini, con un significativo impatto sul territorio. Oggi la presentazione qui nel piazzale Kennedy, luogo iconico e di comunità, e a settembre le gare nel polo fieristico, dimostrano ancora una volta l’attenzione di questa città e mia personale per lo sport ed il pattinaggio artistico in particolare.”

Giammaria Manghi, Capo Segreteria politica Presidente Regione Emilia Romagna con Delega allo Sport: “È un onore essere qui a presentare questo grande evento sportivo che contribuisce a fare della nostra regione la Sport Valley italiana. Il pattinaggio artistico ci ha sorpreso per il garbo e l’eleganza che sa trasmettere come pochi altri sport ma anche per la concretezza dei sui numeri che contribuiranno solidamente alla ricettività della capitale della Riviera, oltretutto in un periodo di stagione avanzata. I mondiali di Rimini rappresentano un investimento nel medio lungo termine anche sotto l’aspetto reputazionale, tema a cui Regione Emilia Romagna crede molto: saranno una bellissima cartolina della nostra terra!”

Un programma serrato, sviluppato su due settimane, quello degli Artistic Championships 2024, che prevede ogni giorno, nella fascia oraria pre-serale, gare spettacolari e dall’alto contenuto tecnico, nel solco della migliore tradizione di una disciplina che esercita un fascino particolare per un pubblico vasto ed eterogeneo, grazie alla peculiarità di essere uno sport con una forte componente artistica. Le gare si svolgeranno presso i padiglioni A7 / C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest). Strutture all’avanguardia, di oltre 25.000 mq che verranno allestite con l’obiettivo di mettere gli atleti nelle migliori condizioni possibili per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile.

I numeri dei World Skate Games Italia 2024

12 discipline, tra cui quella olimpica dello skateboarding, 4 regioni coinvolte, 20 differenti locations, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli da assegnare, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali.

Le discipline: Pattinaggio Artistico – Pattinaggio Corsa – Skateboarding – Skate Cross – Hockey Pista – Hockey Inline – Downhill – Roller Freestyle – Slalom – Scootering – Roller Derby – Inline Freestyle.

Le regioni coinvolte: Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Abruzzo. Roma ospiterà anche la spettacolare Cerimonia di Apertura, in programma il 6 di settembre, a Piazza di Spagna.

L’Italia teatro del Mondiale dei Mondiali

Le regioni interessate dai World Skate Games 2024:

EMILIA-ROMAGNA

Rimini: Pattinaggio Artistico

LAZIO

Roma, Ostia: Skateboarding Park / Scootering Park / Roller Freestyle Park

Roma, Colle Oppio: Skateboarding Street / Roller Freestyle Street/ Scootering Street

Roma, Pincio: Skateboarding Vert / Roller Freestyle Vert / Inline Freestyle/ Skate Cross

ABRUZZO

Roccaraso: Inline Hockey

Montesilvano: Pattinaggio Corsa su Pista e Roller Derby

Pescara: 100 mt. Pattinaggio Corsa

Sulmona: Pattinaggio Corsa su Strada

Chieti: Inline Slalom

Tortoreto: Inline Downhill e Skateboarding Downhill

Roller Marathon Pattinaggio Corsa, la suggestiva 42 Km tra le strade delle città e del lungomare adriatico : Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.

PIEMONTE

Novara: Rink Hockey