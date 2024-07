La delegazione Olimpica sammarinese ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti

🔊 Ascolta l\'audio

Giornata di impegni istituzionali per la delegazione sammarinese che parteciperà alla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici, in programma in Francia dal 26 luglio, giorno della cerimonia d’apertura, all’11 agosto. Saranno cinque gli atleti che terranno alta la bandiera di San Marino: Alessandra Gasparelli (atletica leggera), Loris Bianchi (nuoto), Myles Amine (lotta), Alessandra Perilli (tiro a volo) e Giorgia Cesarini (tiro con l’arco).

La conferenza stampa di presentazione della squadra olimpica ha dato il via alla giornata, culminata con l’Udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

Nella suggestiva Terrazza dell’Hotel Titano il Capo Missione Christian Forcellini ha sottolineato l’importanza che questa delegazione ha per rappresentare il Paese. “Saranno le Olimpiadi più grandi di sempre, con una cerimonia d’apertura in grande stile – ha commentato Forcellini -. Insieme ad Anna Lisa Ciavatta (vice Capo Missione) abbiamo lavorato duramente per mettere gli atleti e tutti i tecnici nelle miglior condizioni possibili per performare al meglio”.

A Palazzo Pubblico Gian Primo Giardi, presidente del CONS, ha incoraggiato il Team San Marino, ricordando le imprese di Tokyo con le prime storiche medaglie ha lanciato lo slogan “Liberi di Sognare”, claim della campagna di comunicazione del Comitato Olimpico, augurando a tutti di migliorarsi ulteriormente e di divertirsi nel più importante appuntamento del ciclo olimpico. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che supportano costantemente il CONS: Cassa di Risparmio, Tim San Marino, AC&D Solutions, Mondo Immagine, Macron, Mr. Apps; insieme a Giorgia Boutique, che per la seconda volta consecutiva veste la delegazione biancazzurra alle Olimpiadi, Marlù e Pepitos.

Ha ricordato l’edizione dei Giochi Olimpici in Giappone anche Eros Bologna, Segretario Generale, che ha poi affermato: “Ora abbiamo gli occhi del mondo addosso ed è ancora di più una responsabilità per i nostri atleti che ci rappresenteranno”.

Dalla Reggenza e il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, un forte messaggio di pace e orgoglio per rappresentare San Marino: “Dovete essere orgogliosi di indossare la divisa sammarinese. Vi siete conquistati quest’opportunità dopo tanti sacrifici, ora avrete il compito di rappresentare il Paese, che vi seguirà con tanto affetto. In questo momento storico ci auguriamo che lo sport possa offrire un messaggio di pace per tutte le popolazioni, così come San Marino ha sempre fatto nella sua millenaria storia”.

Infine, il momento più atteso della giornata con l’ufficializzazione dei portabandiera: saranno Loris Bianchi e Alessandra Gasparelli, la più giovane della delegazione, a sfilare con la bandiera biancazzurra donatagli dai due Capi di Stato, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, lungo la Senna il 26 luglio.