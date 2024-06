Il Riccione 1926 Beach Soccer fa il suo esordio in Serie A

🔊 Ascolta l\'audio

Sotto il sole di Riccione splende il Riccione 1926 Beach Soccer, la città di Riccione tra i protagonisti del campionato di Serie A di beach soccer dell’estate 2024. Un altro importante tassello del progetto sportivo-etico-sociale della Riccione Calcio 1926 che “scende in spiaggia” e lo fa addirittura nella massima serie del beach soccer.

“Come amministrazione non possiamo che sottolineare con orgoglio l’importanza di avere una squadra nella massima serie del beach soccer – argomenta l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola -. Si tratta di una disciplina sportiva che si sposa perfettamente con l’immagine della nostra città, così solare, dinamica e divertente, che potrà così essere promossa attraverso le piattaforme digitali e in televisione. Una grande in bocca al lupo alla squadra. Questa nuova disciplina trova casa a Riccione durante la nostra amministrazione come già in precedenza lo scherma e il rugby”.

“Si tratta di un progetto di brand identity per il territorio che nasce con la volontà di rappresentare al meglio lo spirito e la vocazione all’ospitalità di Riccione con un grande ritorno di immagine per la Perla verde” puntualizza il patron della società Riccione Calcio 1926 Roberto Carnevali. “La Riccione Calcio 1926 è legata fortemente con la sua dirigenza, il settore giovanile e la sua prima squadra alla Perla verde e con il progetto beach soccer vogliamo rappresentare al meglio la nostra città prendendo parte al campionato di serie A Figc-Lnd. Preziosissima l’opportunità di prevedere come base dell’attività il campo da beach soccer allestito sulla spiaggia del Club del Sole”, a cui va il nostro grande ringraziamento, adiacente alla zona 12”.

Il Riccione Calcio 1926 ha acquisito i diritti per la partecipazione al campionato di serie A dal Romagna Beach Soccer ed è pronta a dare continuità all’attività con quello stile ormai consolidato capace di far viaggiare sullo stesso piano risultato sportivo, i giovani, il legame con il territorio, impegno sociale e ricaduta in termini di comunicazione per la città di Riccione.

“Ci approcciano al Campionato di serie A con l’ambizione di ben figurare” continua Carnevali “ma anche con la consapevolezza che il successo di un progetto non si misura solo attraverso la capacità di raggiungere risultati ma anche con quella di far crescere aggregazione, benessere, occasione d’incontro attraverso uno sport di spiaggia capace di interpretare al meglio e rappresentare un città di tendenza e glamour come Riccione durante tutte le tappe del campionato. Il campo di gioco riccionese ospiterà anche l’attività del settore giovanile oltre a quella della prima squadra.”

I riccionesi faranno il loro esordio il 21 giugno a Gaeta poi la Coppa Italia il 27 giugno a Messina, e ancora in campionato a Paestum (5 luglio) e Lignano Sabbiadoro (18 luglio): gli avversari da affrontare Lazio, Cagliari, Naxos, Brancaleone, Vastese, Sicilia, Genova, Chiavari e Terracina. Un calendario impegnativo ma che i riccionesi affrontano con grande entusiasmo e la voglia di rappresentare al meglio la città di Riccione dopo le prime partite di allenamento dell’8-9 giugno di Riccione, con la presenza anche della squadra di St Tropez.

Le partite di campionato saranno trasmesse in live streaming dal canale ufficiale youtube della Lega Nazionale Dilettanti. Dazn seguirà con le proprie telecamere la serie A e la Coppa Italia con una nuova sezione in app dedicata al Beach Soccer dove rivedere le sintesi delle giornate di gara, le migliori giocate e i goal più belli.