Torna Valle Savio Bike Sound: in premio c'è il Tour de France

🔊 Ascolta l\'audio

Torna anche nel 2024 Valle Savio Bike Sound, l’evento promosso dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio e realizzato da ExtraGiro che nel 2023 ha riscosso unanime consenso per l’innovativo format che ha messo insieme ciclismo, territorio e musica in una serie di suggestivi eventi nei Comuni dell’Unione.

Valle Savio Bike Sound si ripropone nel 2024 e lo fa in un’occasione davvero memorabile che coinvolgerà la Valle del Savio in un evento di portata mondiale: il Grand Départ del Tour de France, per la prima volta in Italia, che in occasione della prima tappa della Grande Boucle da Firenze a Rimini toccherà proprio i Comuni della Vallata. La 111° edizione della grande corsa a tappe ciclistica, terzo evento sportivo più importante al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, accenderà così i riflettori sul territorio della Valle del Savio diventando una grande occasione di promozione internazionale per i territori.

Grazie a Valle Savio Bike Sound, chiunque potrà essere protagonista di questa storica giornata. Saranno infatti predisposte tre speciali aree Hospitality sul percorso in tre punti di interesse nella Valle del Savio: Passo del Carnaio (San Piero in Bagno – Bagno di Romagna), Lago di Quarto (Sarsina) e Colle del Barbotto (Mercato Saraceno).

Fino al 15 giugno, sarà possibile ottenere fino a quattro pass per una delle tre hospitality, semplicemente iniziando a seguire “Valle Savio Bike Sound” su Instagram e pubblicando un post con una propria foto in bici sui Percorsi del Savio (che devono essere ben riconoscibili), accompagnata da una canzone e taggando nella foto @vallesaviobikesound. Il 16 giugno una giuria speciale, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i vincitori, per un totale di circa 150 ospiti nelle tre hospitality. Per scoprire di più sull’iniziativa e su come partecipare alla sfida, segui @vallesaviobikesound su instagram o visita il sito www.vallesaviobikesound.it.

L’iniziativa è realizzata da ExtraGiro all’interno della rassegna di eventi “Savio Trail 2024” dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, in collaborazione con la DMC I Percorsi del Savio alla quale sono state affidate le attività della promo – commercializzazione (https://ipercorsidelsavio.it), in sinergia con APT Emilia-Romagna, Visit Romagna e Romagna Bike, nell’ambito della strategia generale di promozione del cicloturismo sul territorio emiliano-romagnolo.