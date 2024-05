San Marino vince anche gara3 col Parmaclima e completa lo sweep

🔊 Ascolta l\'audio

È tris di successi per il San Marino Baseball in questa ultima giornata d’andata del girone A. Celli e compagni vincono 2-1 gara3 col Parmaclima e completano così lo sweep dopo le vittorie in gara1 e gara2. Nel match del sabato sera il vantaggio arriva con la valida di Ferrini al 4°, un singolo che porta a casa due punti, decisivi per l’esito finale. Parma accorcia al 5° e va vicina a girare la partita al 6°, ma Baez chiude da campione dopo l’ottimo lavoro di De Leon. Ora la classifica dice che San Marino sale a 12 vinte e 3 perse, con Bologna a 10-5, Parma a 9-6, Macerata a 8-7, Bsc Grosseto a 5- 10 e Bbc Grosseto a 1-14.

LA CRONACA. San Marino spreca mettendo due uomini in base al 1° e al 2° senza segnare. La stessa cosa fa il Parmaclima, che dopo i singoli di Encarnacion e Ascanio al 2° vede Monello battere in doppio gioco per la chiusura della ripresa. Al 4° i padroni di casa passano. La lunga battuta di Celli a sinistra vale come doppio, ma sulla successiva rimbalzante di Pieternella c’è l’out in terza. Anche Angulo centra un doppio, con l’attacco che dunque posiziona due uomini in posizione punto con un solo eliminato. Lopez è il secondo eliminato, ma l’occasione rimane ghiotta e Ferrini la sfrutta col singolo a destra che porta a casa i punti del 2-0. Al cambio di campo il Parmaclima si fa sotto. Encarnacion, con la base ball, e Ascanio, col singolo, cominciano bene l’attacco. Monello è eliminato al piatto da De Leon e nel turno di Scerrato un lancio pazzo fa entrare il punto (2-1). Lo stesso giocatore è il secondo out (al volo da Celli), ma c’è ancora l’uomo in terza e San Marino si salva con l’eliminazione F9 di Flisi. Al 6°, dopo il singolo di Angioi, il bunt di Desimoni e la base a Noel Gonzalez, è giunto il momento di Fernando Baez. Il closer elimina al piatto Luis Gonzalez, concede la base a Encarnacion ma poi, a basi piene, mette strikeout Ascanio chiudendo la ripresa. Nell’ultimo attacco ducale, il 7°, Baez comincia con un altro “K” su Monello, poi colpisce Scerrato, elimina al piatto anche Astorri e colpisce Angioi. Manca un out ma Parma ha il punto del potenziale pari in seconda. Finisce con un altro strikeout (Desimoni), il quinto su cinque eliminazioni di Baez. San Marino vince 2-1 e completa la tripletta.

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 2-1

PARMACLIMA: Angioi 2b (1/3), Desimoni ec (0/3), N. Gonzalez ed (0/2), L. Gonzales ss (0/3), Encarnacion 3b (1/1), Ascanio 1b (2/3), Monello r (0/3), Scerrato dh (0/2), Flisi (Astorri 0/1) es (0/2).

SAN MARINO: Tromp es (1/2), Diaz 3b (0/3), Batista ed (0/2), Alvarez 1b (0/3), Celli ec (1/3), Pieternella r (0/3), Angulo dh (2/3), Lopez ss (1/2), Ferrini 2b (1/2).

PARMACLIMA: 000 010 0 = 1 bv 4 e 1

SAN MARINO: 000 200 X = 2 bv 6 e 1

LANCIATORI: Figueredo (L) rl 4, bvc 6, bb 1, so 1, pgl 2; Scotti (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; De Leon (W) rl 5.1, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 1; Baez (S) rl 1.2, bvc 0, bb 1, so 5, pgl 0.

NOTE: doppi di Celli e Angulo.