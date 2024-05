Play Off Divisione Regionale 2: il Bellaria supera in tre partite il Navile

🔊 Ascolta l'audio

Sono due le sorprese del primo turno dei play off. Nei gironi C/D, l’Atletico elimina in sole due partite la prima classificata del girone D e cioè la Vis 2008 Ferrara. Occorrono, invece, tre gare ai romagnoli del Bellaria per superare il Navile, che aveva dominato (o quasi) il girone E. Per completare il quadro delle semifinaliste mancano due partite e cioè Fulgorati-La Torre (fidentini in vantaggio per 1-0) e gara3 fra Aics e Pgs Bellaria.

Nei play out, invece, si va alla “bella” nelle sfide Gelso-Ducale e Fortitudo Crevalcore-Nazareno, mentre si deve ancora giocare il ritorno fra San Mamolo 2000 e Libertas Green.

PLAY OFF

Gironi A/B

Gara 1

BERRUTIPLASTICS – PALL. FULGORATI 69 – 76 (20-22; 26-38; 45-59)

La Torre Reggio: Canuti 12, Lusetti, Davoli 11, Frilli 22, Mazzi G., Magliani 5, Gatti, Iotti 2, Pezzarossa 2, Mazzi F. 8, Guidetti 6, Volpicelli 1. All. Violi.

Fidenza: Siumbeli, Baratta 6, Marchesan 10, Molinari 3, D’Esposito, Rivetti 13, Iacomino 16, Parmigiani 10, Besagni 3, Trevisan, Taddei 5, Montanari 10. All. Belli.

LA TORRE – Fidenza sovverte il fattore campo e conquista il primo punto dei quarti di finale sul campo reggiano. Fatale ai torriani un secondo quarto da soli 6 punti realizzati, che apre la strada al break degli ospiti, poi, ben difeso nel corso della partita, nonostante i tentativi di rimonta grigiorossa.

Gara 2

SATURNO – R&T ASSICURAZIONI 61 – 66 (0-2) (10-19; 25-33; 47-57)

Guastalla: Cani 6, Masini, Bigi, Sogni 10, Vallini 3, Ponzi 9, Arisi, Maione 21, Freddi, Folloni, Colla 8, Martelli 4. All. Ferrari.

Piacenza: Angella 3, Fermi 7, Stella 3, Righi 2, Massari 9, Rigoni M. 11, Coppeta 6, Arena 6, Rigoni F., Perego 11, Villa 5, Fumi 3. All. Bertozzi.

ABS UNIPOLSAI – SAMPOLESE BASKET 86 – 70 (1-1) (23-23; 40-39; 59-54)

Parma Basket Project: Schianchi 16, Guatteri 16, Bellini 16, Cervi A. 3, Cervi L. 17, Agricola 4, Canu 5, De Simone 6, Costa C. 3, Piccirilli, Costa F., Raffaini. All. Nostalgi.

San Polo d’Enza: Gervex 16, Micucci 1, Imperatori, Simonazzi 3, Davoli, Fontanesi 22, Bigliardi 7, Violi 7, Tondo 4, Margini, Campani 10, Hasa. All. Beltrami.

AQUILA – PALL. FIORENZUOLA 1972 80 – 61 (1-1) (21-18; 47-21; 62-43)

Luzzara: Magnanini 6, Gandellini, Vezzani, Capuozzo 2, Altomani, Pellegrini 10, Corradini 9, Bertolini 22, Pasini 4, Sereni 2, Carpi 25, Terzi. All. Iori.

Fiorenzuola: Nonni, Mercati, Cabrini 12, Pari 2, Superina 2, Binelli 1, Carini 5, Sichel 10, Lamoure, Mazzoli, Bricchi 14, Antozzi 15. All. Bricchi.

PALL. FULGORATI – BERRUTIPLASTICS LA TORRE 14 Maggio 2024 21:00

Pal.to PALAPATRIZZOLI, Via Togliatti 42 FIDENZA (PR)

Gara 3

SAMPOLESE BASKET – ABS UNIPOLSAI 78 – 55 (2-1) (25-19; 46-26; 65-40)

San Polo d’Enza: Gervex 3, Micucci, Imperatori 3, Simonazzi 5, Davoli 9, Fontanesi 15, Bigliardi 2, Violi 5, Tondo 22, Margini 6, Campani 8, Alfano ne. All. Beltrami.

Parma Basket Project: Schianchi 1, Guatteri 3, Bellini 9, Cervi A. 17, Cervi L 4, De Simone 3, Agricola 2, Canu, Costa C. 8, Piccirilli 4, Raffaini 4, Costa F. All. Nostalgi.

PALL. FIORENZUOLA 1972 – AQUILA 86 – 61 (2-1) (22-12; 46-22; 66-43)

Fiorenzuola: Nonni, Antozzi 18, Pari 24, Lamoure, Mercati, Cabrini 10, Bricchi 15, Binelli 2, Superina, Sichel 8, Carini 5, Mazzoli 4. All. Bricchi.

Luzzara: Magnanini 10, Gandellini, Vezzani 6, Capuozzo 2, Altomani, Pellegrini 5, Corradini 2, Bertolini 17, Pasini, Sereni 6, Carpi 10, Terzi 3. All. Iori.

Gironi C/D

Gara 1

BONDI – ATLETICO 69 – 76 (17-26; 35-42; 55-60)

Vis 2008 Ferrara: Dal Pozzo M. 13, Biolcati 12, Bianconi 10, Agostini 9, Sadocco 9, Fall 6, Bacilieri 3, Jovanovic 3, De Pisi 2, Frigatti 2, Dal Pozzo A., Cavallari. All. Dalpozzo D.

Atletico: Piazzi, Gelsomini L. 10, Zecchin, Gelsomini F. 11, Cuzzani 15, Naldi 2, Selmani, Albanelli 9, Venturi 3, Rosati 26, Baraldi. All. Smerieri.

Gara 2

GALLO BASKET – P.G.S. SMILE 71 – 63 (1-1) (16-18; 32-39; 46-51)

Gallo: Mandini, Corbucci 17, Magni ne, Lomazzi 6, Ramponi N. 5, Gozza ne, Amal, Dal Fiume 2, Ramponi P. 4, Caiazza 19, Arisaldi ne, Gardenale 18. All. Mennitti.

Formigine: Granata 19, Bardelli 17, Lucchi 9, Lerario 6, Carretti 6, Mercanti 4, Minarini 2, Neri, Dell’Anna, Catti. All. Barbieri.

ANTAL PALLAVICINI – PEPERONCINO LIBERTAS BK 64 – 73 (0-2) (20-14; 43-33; 49-52)

Pallavicini: Santoro 4, Buono 3, Tabellini 3, Simoni 4, Malentacchi 13, Zuppiroli 1, Albazzi 2, Morara M. ne, Guidi 5, Morara A. 19, Ciobanu 10, Ropa S. ne. All. Arbitani.

Mascarino: Bardasi 16, Vinci, Ballandi 7, Stojkov 7, Tosarelli 5 Tolomelli 2, Balducci, Giunchedi 6, Secchiaroli 10, Solmi 3, Benfenati 6, Nannetti 11. All. Brochetto.

ATLETICO BASKET – VIS 2008 63 – 62 (2-0) (25-17; 41-32; 56-50)

Atletico: Piazzi, Gelsomini L. 8, Zecchin, Gelsomini F. 4, Cuzzani 12, Naldi, Selmani 2, Albanelli 10, Venturi 12, Rosati 12, Baraldi 3. All. Smerieri.

Ferrara: D’Onofrio 15, Biolcati 11, Bacilieri 9, Bianconi 7, Jovanovic 5, Dalpozzo M. 4, Sadocco 3, Cavallari 2, De Pisi 2, Frigatti 2, Fall 2. All. Dalpozzo D.

U.P. CALDERARA PALL. – PALL. TEAM MEDOLLA 50 – 57 (0-2) (12-17; 30-28; 40-40)

Calderara: Guerra 16, Serio 8, Melillo 6, Molinari 6, Serra 4, Vignoli 4, Lucarini 3, Zocca 3, Bassi Ageberg, Donati. All. Cavicchioli.

Medolla: Mattioli 27, Baccarani 12, Guagliumi 7, Luppi 4, Moussjid 3, Barbieri 2, Di Curzio 2, Bergamini, Manfredini, Tommasino ne, Ziosi ne, Bernardi ne. All. Duca.

Gara 3

P.G.S. SMILE – GALLO BASKET 55 – 53 (2-1) (20-11; 27-29; 38-38)

Formigine: Leoni 4, Mercanti 9, Ruiu 10, Ferrise ne, Granata 5, Neri ne, Dell’Anna ne, Lerario, Carretti 14, Bardelli 2, Lucchi 7, Minarini 4. All. Barbieri.

Gallo: Corbucci 7, Arisaldi ne, Magni, Lomazzi 6, Gozza ne, Ramponi N. 3, Dal Fiume 4, Mandini ne, Gardenale 7, Ramponi P. 5, Amal 6, Caiazza 15. All. Mennitti.

Gironi E/F

Gara 2

BELLARIA BASKET – NAVILE BASKET 58 – 47 (1-1) (16-17; 31-26; 42-36)

Bellaria: Mazzotti 4, Bussi 11, Raschi 13, Gaggi, Foiera 16, Casella 7, Ricciotti 5, Donati 2, Colella, Giorgetti, Squadroni. All. Porcarelli.

Navile: Venturi 11, Goracci 3, Nicolini 12, Zambonelli 2, D’Andola 5, G. Nanni, Miolli 4, Maestripieri 4, Annunziata 3, M. Nanni 3. All. Corticelli.

NAVILE – Il Navile Basket non riesce a chiudere la serie dei quarti di finale, uscendo sconfitta dal campo di Bellaria Igea Marina. I biancorossi partono bene, raggiungono anche il +5 sul 21-26 al 16′, ma da lì, pur prendendosi buoni tiri, non segnano praticamente mai. L’ultimo sussulto è sul 43-39 a 6′ dalla fine, ma le troppe occasioni non sfruttate, permettono ai padroni di casa di impattare la serie sull’1-1 Cronaca: quintetto Navile composto da Goracci, Venturi, Nicolini, Zambonelli e D’Andola, mentre Coach Porcarelli schiera Mazzotti, Gaggi, Raschi, Bussi e Foiera. Il primo giocatore a mettere punti a referto per il Navile è D’Andola, con un canestro e una tripla, al quale replicano Bussi da 3 e Foiera con 5 punti consecutivi. Per il Navile segnano Venturi e Nicolini, Goracci sorpassa con la tripla del 10-12, Raschi segna 6 punti quasi consecutivi, ma una tripla di Venturi e un paio di buone iniziative di Miolli. fissano il punteggio sul 16-17 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, Casella segna 5 punti in fila, ma il Navile con una tripla di Matteo Nanni e una scarica da 6 punti consecutivi di Nicolini, si porta avanti 21-26 al 16′. Nel momento di massima difficoltà, i padroni di casa replicano con una tripla di Foiera, canestro in transizione di Bussi, tripla di Mazzotti e canestro di Foiera, mentre il Navile non segna più. Si va quindi all’intervallo di metà partita con Bellaria avanti 31-26. Nel terzo periodo, la partita diventa ancora più sporca e cattiva, il Navile segna solo dalla lunetta, tranne un canestro di Annunziata, con alterne fortune (alla fine sarà 12/27 la percentuale ai liberi dei biancorossi). Bellaria, però, ne approfitta solo in parte, trovando 10 punti nel quarto, grazie a Raschi, Foiera, Bussi e Casella. Dopo 30′ il punteggio dice 42-36 per i padroni di casa. Ultimo periodo in cui nei primi 4′ Bellaria segna solo un libero con Bussi e il Navile un gancio di Maestripieri e un libero di Venturi. Sul 43-39, gli ospiti hanno varie occasioni per ridurre lo svantaggio o anche per pareggiare, ma non le sfruttano. Superato il momento di sbandamento, Bellaria trova un canestro con Ricciotti e una tripla di Foiera, che vale il 48-39. Altra disperata reazione del Navile, Nicolini infila la tripla del 49-42, ma Ricciotti replica allo stesso modo. E’ il canestro della partita, gli ultimi tentativi di Venturi e Zambonelli servono solo per definire il punteggio, 58-47 Bellaria, che pareggia la serie.

40068 PIZZA&MORE – TIBERIUS BASKET 57 – 51 (1-1) (14-21; 27-29; 41-42)

San Lazzaro: Rebeggiani, Venturi 2, Tuccillo 8, Candini 9, Mengoli 8, Paolucci 2, Fornasari 5, Lucarini 13, Testa 3, Marinelli 7. All. Guidetti.

Tiberius Rimini: Antolini 16, Magnani, Stabile, Nuvoli 8, Lonfernini 1, Panzeri ne, Ambrassa 4, Calegari 11, Serpieri 6, Tomasi 5, Morri ne, Pini ne. All. Brienza.

PGS BELLARIA – AICS JUNIOR BASKET 71 – 67 (1-1) (19-23; 38-37; 56-51)

Pgs Bellaria: Beccari, Aspergo 5, Fabbri, Ottani, Scarenzi 4, Capancioni 10, Marega 11, Pierini 10, Neviani 9, Mazzacurati, Nobis 22, Zonarelli. All. Bertuzzi.

Aics Forlì: Pinza 17, Squarcia 11, Gori 8, Martinelli 8, Ricci 8, Spisni 8, Gasperini 5, Maltoni 2, Bergantini, Zammarchi, Poli, Scozzoli. All. Lazzarini.

TIGERS BASKET 2014 – PGS IMA 59 – 65 (0-2) (20-16; 32-32; 42-49)

Tigers Forlì: Liverani 14, Grossi 13, Mariani 9, Naldi 9, Ruffilli 6, Evangelisti 5, Guaglione 2, Petrini 1, Brunetti N., Paganelli ne, Ragazzi ne. All. Valgimigli.

PGS Ima: Lugli 21, Baldazzi 15, Demetri 9, Torriglia 9, Cocchi 4, Lusignani 3, Tosiani 2, Natalini 2, Giuliani, Sanguettoli, Baccilieri, Schmitz. All. Salvarezza.

Gara 3

NAVILE BASKET – BELLARIA BASKET 69 – 72 (1-2) (22-15; 29-34; 45-49)

Navile: Fioravanti 5, Nanni G., Nicolini 9, Venturi 11, Miolli, Maestripieri 5, D’Andola 2, Zambonelli 3, Annunziata 2, Goracci, Nanni M. 8, Rossi 24. All. Corticelli.

Bellaria: Colella ne, Giorgetti, Casella 11, Mazzotti 16, Raschi 18, Ricciotti 3, Foiera 19, Bussi 4, Squadroni, Donati 1, Gaggi. All. Porcarelli.

TIBERIUS BASKET – 40068 PIZZA&MORE 77 – 54 (2-1) (17-17; 41-27; 55-40)

SG Tiberius: Antolini 7, Magnani 2, Stabile 2, Nuvoli 12, Lonfernini 16, Campajola, Fabbri, Ambrassa 3, Calegari 13, Serpieri 8, Tomasi 12, Morri 2. All. Brienza.

San Lazzaro: Rebeggiani, Venturi, Tuccillo 13, Candini 2, Mengoli 8, Paolucci 6, Fornasari 6, Lucarini 12, Testa 2, Marinelli 5. All. Guidetti.

AICS JUNIOR BASKET FORLI’ – PGS BELLARIA BO 14 Maggio 2024 21:00

VILLA ROMITI, Via Sapinia 40 FORLI’

PLAY OUT

Gironi A/B

Gara 1

GELSO – DUCALE MAGIK 76 – 72 (21-17; 40-36; 58-46)

Gelso Reggio: Warchcci 16, Costanzo 9, Benevelli 20, Belletti, Tasselli 22, Colli 2, Bartoli 3, Cattellani ne, Pedrazzi, Gobbo ne, Arthur, Caleffi 4. All. Acosta.

Ducale Parma: Botti 24, Caravita, Steve, Lavega ne, Truffelli 2, Marion 5, Neviani 4, Diemmi 10, Cristini 14, Chiozza 7, Allodi 6. All. Fochi.

Gara 2

DUCALE MAGIK – GELSO 76 – 65 (1-1) (21-16; 38-36; 56-47)

Magik Parma: Allodi 8, Diemmi 5, Asinas 4, Resurrection 9, Chiozza 5, Cristini 19, Truffelli, Neviani 3, Botti 21, Caravita 2, Lavega ne. All. Fochi.

Gelso Reggio: Tasselli 16, Marcacci 7, Caleffi 2, Benevelli 21, Arthur 12, Bartoli 7, Gobbo, Bossi, Costanzo, Belletti, Colli, Pedrazzi ne. All. Acosta.

Gara 3

GELSO – DUCALE MAGIK PARMA 17 Maggio 2024 21:30

Palestra ITI NOBILI, Via Makallè REGGIO NELL’EMILIA (RE)

Gironi C/D

Gara 1

FORTITUDO CREVALCORE – NAZARENO BASKET 66 – 61 (11-20; 25-28; 42-41)

Crevalcore: Gobbi 17, Govoni 14, Bortolani 10, Cremonini 9, Serra 4, Terzi 3, Gravinese 3, Galli 2, Guidi 2, Scagliarini 2, Ceccon ne, Filippetti ne. All. Tinarelli.

Carpi: Ferrari 4, Merighi, Martino ne, Lugli ne, Sabattini 4, Severi 2, Beltrami P. 9, Bonfiglioli 15, Spasovski 2, Prampolini 4, Rizzo 10, Termanini 11. All. Capelli.

Gara 2

NAZARENO BASKET – FORTITUDO CREVALCORE 72 – 69 (1-1) (21-12; 40-30; 53-49)

Carpi: Ferrari, Merighi, Martino ne, Lugli ne, Sabattini 11, Severi ne, Beltrami P. 4, Bonfiglioli 9, Spasovski 12, Prampolini 10, Rizzo 14, Termanini 13. All. Capelli.

Crevalcore: Bortolani 10, Gravinese 7, Filippetti, Terzi 10, Cremonini 26, Fabbri 3, Govoni 7, Scagliarini 6, Guarnieri. All. Tinarelli.

Gara 3

FORTITUDO CREVALCORE – NAZARENO BASKET CARPI 22 Maggio 2024 21:30

Palestra COMUNALE, Via Caduti di via Fani CREVALCORE (BO)

Gironi E/F

Gara 1

POL. SAN MAMOLO 2000 – LIBERTAS GREEN BK 70 – 46 (24-15; 32-24; 56-33)

San Mamolo 2000: Faè 12, Tarozzi, Grasso 4, Previati 1, Ferraro 3, Palad 14, Meluzzi 6, Somacher 3, Damaschi 4, Innamorati 2, Zanetti 5, Valenti 16. All. Mazzanti.

Green Forlì: Servadei, Adamo, Visani, Barzanti 4, Ghetti 8, Coralli 12, Bacchilega 12, Gardini 2, Godoli 2, Sansoni, Gigliotti 4, Preda 2. All. Grilli.

Gara 2

LIBERTAS GREEN BK – POL. SAN MAMOLO 2000 BO 16 Maggio 2024 21:00

Palestra O. BUSCHERINI, Via Orceoli 17 FORLI’