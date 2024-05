ll giro d'Italia Amatori cambia il suo programma, si svolgerà a Misano

🔊 Ascolta l\'audio

Per sopraggiunte difficoltà logistiche, gli organizzatori della corsa rosa – Fabio Zappacenere e Marina Campi – sono stati costretti, loro malgrado, a modificare date e luoghi dell’evento che, in un primo momento – come già annunciato – avrebbe dovuto svolgersi in Abruzzo dal 30 maggio al 2 giugno 2024.

La grande kermesse amatoriale si svolgerà invece sulla costa romagnola, precisamente a Misano Adriatico nel weekend del 13-15 settembre.

Il programma é ancora in via di definizione, ma l’evento si svolgerà – probabilmente in gara unica – in concomitanza con l’Italian Bike Festival, la più importante fiera italiana dedicata al mondo del ciclismo.

Sarà l’inizio di un nuovo percorso organizzativo che, in Romagna potrebbe diventare anche un evento fisso. Confermata invece la partnership con Acsi Ciclismo che collaborerà al Giro d’Italia Amatori anche con alcune iniziative promozionali.

“La Romagna, per potenzialità ricettive e cultura turistica, è la location ideale per una manifestazione come la nostra – spiega Fabio Zappacenere – per questa ragione, constatato il venir meno di alcune garanzie in Abruzzo, abbiamo subito deciso di spostare il nostro evento sulla costa romagnola. La concomitanza con l’Italia Bike Festival, per altro, ci offrirà anche una visibilità maggiore e la possibilità, per i nostri sponsor, di poter siglare anche nuove partnership”.