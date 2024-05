Elezione Federalberghi. Dieci albergatori scendono in campo

🔊 Ascolta l\'audio

Una squadra di 10 albergatori, alcuni dei quali già parte dell’attuale CDA, si mette in gioco in vista del rinnovo della cariche di Federalberghi Riccione in programma il 4 giugno. L’obiettivo – spiegano – è di far tornare Riccione ad essere protagonista nel panorama turistico nazionale ed internazionale.

Si tratta di Laura Amedei (Hotel Polo), Erika Bossoli (Hotel Tulipe), Rita Leardini (Hotel Lungomare), Stefano Amati (Hotel Carignano), Stefano Bertozzi (Hotel Golf), Giaco Burioni (Hotel Roma), Andrea Falzaresi (Club Family Hotel Riccione), Giorgio Fortunato (Hotel Trevi), Gabriele Leardini (Hotel Select), Silvano Turci (Hotel Corallo).

Un cambiamento che i 10 albergatori ritengono necessario su più livelli:

– far crescere l’Associazione attraverso un miglior e maggior coinvolgimento dei soci, investendo nella ricerca e selezione dei collaboratori, sostenendo studenti meritevoli, creando un centro

studi per raccogliere idee e progetti, investendo nella crescita culturale dei propri soci, individuando le metriche fondamentali per raggiungere gli obiettivi strategici, offrendo servizi

di consulenza marketing e manageriale, promuovendo il confronto per sviluppare modelli emulativi vincenti.

– Investire sulla destinazione e sulle imprese per rimettere il brand Riccione al centro, puntare con forza alla trasformazione della città promuovendo la rigenerazione urbana, favorendo

l’ammodernamento delle strutture alberghiere affinché si innalzi ed evolva la qualità della loro offerta.

– Promuovere l’intero territorio e non solo Riccione, per fare questo è necessario ritornare in prima linea ritessendo le relazioni con i principali interlocutori pubblici, essere maggiormente

incisivi e costruttivi all’interno della cabina di regia di Destinazione Romagna e migliorare i rapporti e la collaborazione con Apt Servizi.

“Crediamo nel futuro e proponiamo un programma di cambiamento e innovazione per il prossimo mandato. Pensiero strategico, idee e progetti sono alla base dell’innovazione per ritornare ad essere protagonisti – queste le dichiarazioni della squadra – . Vogliamo come albergatori coinvolgere tutto il mondo che ruota intorno al turismo, le varie associazioni, gli imprenditori e i cittadini per promuovere la nostra destinazione in Italia e all’estero, vogliamo tornare ad essere un brand di valore. Se la destinazione migliora il proprio appeal, la propria capacità di essere attrattiva, tutto il sistema turistico avrà una ricaduta economica virtuosa. Per fare questo serve un grande progetto inclusivo”. ù

